Litiga con i passanti e danneggia le vetrine delle attività commerciali della Darsena di Savona: fermato dalla Polizia di Stato

Savona. Deve rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il giovane fermato ieri sera dagli agenti della Questura di Savona nella zona della Darsena.

Ieri notte gli uomini delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Savona sono intervenuti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni relative ad una persona in stato di agitazione intenta a litigare minacciosamente con alcuni passanti nonché a danneggiare alcune vetrine di esercizi commerciali della zona.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un giovane, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. Questi alla vista degli operatori ha opposto una decisa resistenza, tentando di sottrarsi e colpendo uno degli agenti, che ha riportato lievi lesioni.

Il giovane è stato prontamente bloccato e accompagnato in Questura, dove è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento tempestivo delle Volanti ha permesso di riportare la situazione alla calma e di prevenire ulteriori danneggiamenti nei confronti delle attività commerciali della zona.

La Polizia di Stato continua a mantenere alta l’attenzione sul territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico e privato.