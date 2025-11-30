Lite tra ragazzini al luna park di Savona, 15enne ferito da una coltellata

Savona. E’ ancora in corso di ricostruzione l’episodio violento avvenuto oggi all’interno dell’area del luna park a Savona, in piazzale Eroi dei Due Mondi.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, sarebbe nato un diverbio tra due gruppetti di ragazzini presenti alle giostre, dalle parole e dagli insulti si è passati alle mani, fino a quando non è spuntato fuori un coltello, con il quale, nella collutazione, è stato ferito un 15enne.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca savonese e del 118: dopo le prime cure da parte del personale sanitario, il ragazzino è stato trasportato all’ospedale San Paolo.

Secondo quanto riferito sul suo quadro clinico, le condizioni non sono giudicate gravi: il fendente non ha, per fortuna, provocato una ferita profonda.

L’acceso scontro tra i due gruppi di contendenti sarebbe inoltre proseguito anche all’esterno del luna park, creando non poco panico e allarme tra gli stessi passanti.

Sull’accoltellamento sono in corso gli accertamenti investigativi da parte delle forze dell’ordine.