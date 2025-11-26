Liguria. La stagione dell’influenza è ufficialmente partita e “rischiamo di avere una delle stagioni influenzali peggiori degli ultimi dieci anni”. A lanciare l’allarme è l’infettivologo Matteo Bassetti, che sui social ha dato qualche aggiornamento sull’inizio anticipato di una stagione che si preannuncia complessa dal punto di vista della diffusione del virus.

L’influenza arriva in anticipo, Bassetti: “Molti casi nell’ultima settimana”

Bassetti ha confermato che nell’ultima settimana i casi di influenza sono aumentati e che “ce ne saranno sicuramente ancora, perché il virus si diffonde facilmente. Noi siamo contagiosi prima di avere i sintomi e per tutto il periodo in cui li abbiamo: naso che cola, tosse, febbre sono sintomi che possono contagiare gli altri. Non è il freddo che fa aumentare i contagi, ma il fatto che per il freddo stiamo più in ambienti chiusi ed è più facile che il virus circoli”.

“Mentre l’H1N1 è un virus pericoloso, l’H3N2 ha una nuova variante emergente (K) che elude l’immunità vaccinale degli anni precedenti – ha spiegato il direttore della clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino – l’immunità da nuovi vaccini aiuterà a non finire in ospedale. Lavarsi le mani, vaccinarsi e indossare la mascherina quando si è raffreddati e influenzati aiuteranno a ridurne l’impatto”.

La campagna vaccinale in Liguria

La Regione Liguria prosegue con la campagna vaccinale, e i dati effettuati tramite il monitoraggio nel 2024 confermano la tendenza di una forte crescita dell’adesione: dopo 7 settimane di campagna nel 2024 erano state somministrate 107mila dosi totali, nel 2025 dopo quattro settimane di campagna sono state somministrate 231.500 dosi totali.

Quest’anno il vaccino è gratuito per tutte le fasce d’età, e oltre ai classici metodi di prenotazione sono stati organizzati anche open day e punti di accesso senza prenotazione.

Come prenotare il vaccino

Per prenotare i canali disponibili sono i seguenti:

– Salute Simplex (sul web o sulla app, accedendo nella sezione prenotovaccino o direttamente sulla pagina web www.prenotovaccino.regione.liguria.it)

– Telefonando al numero verde 800 938 818

– Accedendo alle Case della Comunità o agli sportelli dedicati delle Asl

– In farmacia

– Dal medico di famiglia o dal pediatra (per effettuare il vaccino direttamente nello studio medico).