Liguria prima regione a inserire la patologia dell’obesità nel piano socio-sanitario regionale

Liguria. E’ stata approvata all’unanimità la mozione 30, presentata da Rocco Invernizzi (FdI) che impegna la Giunta a inserire l’obesità nel Piano socio-sanitario regionale come malattia cronica; predisporre risorse per programmi di prevenzione rivolti alle scuole, alle famiglie e alle comunità; creare percorsi di cura; promuovere campagne sui rischi legati all’obesità; garantire l’accesso al trattamento e riabilitazione per le persone affette da obesità anche attraverso potenziamento dei servizi territoriali e l’incremento delle prestazioni gratuite.

“Inserire l’obesità nel piano socio-sanitario regionale come malattia cronica da prevenire, diagnosticare e trattare con l’obiettivo di ridurre l’incidenza alle patologie correlate, ma anche predisporre risorse e fondi specifici per attivare programmi di prevenzione rivoltI alle scuole, alle famiglie e alle comunità liguri” ha detto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Rocco Invernizzi.

“Anche in Liguria – ha sottolineato il consigliere di FdI – l’incidenza dell’obesità e del sovrappeso tra adulti e minori è in linea con la media nazionale con un rischio crescente che richiede azioni mirate. Per questa ragione riteniamo indispensabile creare percorsi di cura disciplinari che coinvolgano figure professionali quali medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, nutrizionisti, endocrinologi, psicologi, fisioterapisti e farmacisti per una presa in carico integrata del paziente obeso. E’ importante quindi promuovere campagne di sensibilizzazione sul territorio ligure riguardanti i rischi legati all’obesità e benefici di una sana alimentazione e di una attività fisica regolare, coinvolgendo le scuole, le associazioni e le organizzazioni locali”.

Per il consigliere di FdI è importante il monitoraggio e l’aggiornamento costante dei dati relativi all’obesità in Liguria utilizzando strumenti di raccolta dati per valutare l’efficacia delle politiche attuate che consentano quindi di orientare futuri interventi avendo avuto il parere favorevole della giunta.

Sulla scia del fatto che l’Italia è stato il primo Paese a riconoscere ufficialmente l’obesità come malattia cronica, la Liguria sarà la prima regione a inserire la patologia dell’obesità nel piano socio-sanitario regionale.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere positivo sottolineando, fra l’altro, l’importanza della prevenzione. Gianmarco Medusei (FdI) ha ricordato che in Liguria il 30% delle persone è sovrappeso, Armando Sanna (Pd) ha chiesto al proponente di poter sottoscrivere il documento, Stefano Giordano (Mov5Stelle) ha espresso parere favorevole.