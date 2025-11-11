Liguria, ottimi numeri per la campagna di vaccinazione antinfluenzale: oltre 38 mila prenotazioni

Liguria. Sono già oltre 38mila i liguri che si sono prenotati per ricevere il vaccino antinfluenzale a 23 giorni dall’inizio della campagna di prevenzione, iniziata lunedì 20 ottobre.

Come detto in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna vaccinale per la prima volta il vaccino antinfluenzale sarà gratuito per tutte le categorie (in prima istanza e fino al 20 novembre sarà offerto agli over 60, ai fragili e alle persone per le quali è sensibilmente raccomandato), a prescindere dalla fascia d’età, la professione o lo stato di salute.

Ad oggi sono 53.190 le persone che hanno preso l’appuntamento per la vaccinazione tramite farmacie o Cup. Di queste 38.210 hanno prenotato la vaccinazione contro l’influenza, mentre 7.015 quella anti covid e, infine, 7965 persone hanno optato per prenotare la vaccinazione combinata (covid + antinfluenzale).

Sono così cresciute del 48.4% rispetto al 2024 le prenotazioni totali attraverso i diversi canali disponibili. Lo scorso anno a fine ottobre erano 35621 le persone che avevo richiesto la vaccinazione, quest’anno ben 53.190. Il dato è ancora più positivo se si pensa che nel 2024 le prenotazioni erano partite dalla fine di settembre, mentre per il 2025 a metà ottobre. Dunque nonostante una quindicina di giorni di “ritardo” il 2025 ha fatto segnare già un (quasi) +49%.

Per quanto riguarda l‘Asl2 savonese invece i numeri restano pressoché invariati al 2024.

“I dati delle prenotazioni dimostrano una risposta molto positiva da parte dei liguri – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità –. La vaccinazione contro l’influenza è uno strumento fondamentale per proteggere la salute dei cittadini, in particolare delle persone più fragili. Abbiamo scelto di rendere gratuito il vaccino per tutti con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, garantendo una copertura ampia ed efficace su tutto il territorio regionale e, allo stesso tempo, evitare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso durante il periodo di maggiore circolazione del virus. Invito tutti a vaccinarsi: è un gesto semplice che serve a proteggere se stessi e gli altri”.

Per prenotarsi, i canali disponibili sono i seguenti:

– Salute Simplex (sul web o sulla app, accedendo nella sezione prenotovaccino o direttamente sulla pagina web www.prenotovaccino.regione.liguria.it);

– telefonando al numero verde 800 938818;

– accedendo alle case della comunità o agli sportelli dedicati delle Asl;

– in farmacia;

– dal medico di famiglia o dal pediatra (per effettuare il vaccino direttamente nello studio medico).

Le singole Asl hanno inoltre adottato ulteriori iniziative con numeri di telefono dedicati alla prenotazione, punti vaccinali straordinari nei pressi di supermercati o altre aree commerciali con accesso diretto, ambulatori mobili che si aggiungono ai punti dedicati alla somministrazione del vaccino nelle sedi tradizionali.

In Asl2

Per la vaccinazione antinfluenzale sono disponibili gli ambulatori Asl (qui i dettagli). È possibile prenotare il vaccino anche attraverso Salute Simplex, i canali CUP, farmacie e medici di medicina generale. È stata anche attivata una campagna di vaccinazione antinfluenzale con unità mobile per raggiungere direttamente la cittadinanza nelle aree più periferiche. Per queste tappe è previsto l’accesso diretto senza prenotazione o con prenotazione su prenotovaccinoregione.liguria.it.

Il calendario delle tappe rimanenti:

18 novembre: Calizzano, Bardineto, Murialdo

25 novembre: Cisano, Villanova, Ceriale

2 dicembre: Toirano, Boissano, Noli

9 dicembre: Celle Ligure, Quiliano, Spotorno

12 dicembre: Savona (tappa conclusiva)