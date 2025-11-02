Serie D, il Vado “buca” a Ligorna: i genovesi si impongono 1 a 0

Ligorna 1 (8′ Khiari) – Vado 0

96′ Finisce qui. Primo K.O. in campionato per il Vado.

93′ Scontro tra Rosa e Bellocci nei pressi dell’area piccola. Il Ligorna va vicino al bis.

92′ Ligorna, che salvataggio! Gulinelli fa sponda, Arras calcia a botta sicura a portiere battuto ma un paio di difensori del Ligorna si immolano.

90′ Sei minuti di recupero sono il tempo che rimane al Vado per provare a evitare la prima sconfitta.

84′ Scannapieco in proiezione offensiva scarica per Carlini. Il siluro della distanza esce a fil di palo. Il Vado con l’uomo in meno fatica ancora di più a portarsi in avanti.

82′ Miracolo di Bellocci. Tentativo ravvicinato di Pastore, il portiere rossoblù vola respingendo il colpo del K.O.

78′ Punizione insidiosa di Miccoli verso il secondo palo. Pastore colpisce ma non inquadra la porta. Rinvio dal fondo.

73′ Arras crossa dal fondo. Respinge Sabbione di testa. Costantino lo colpisce a palla lontana. Viene ammonito. Il fantasista grida di dolore ed entrano i soccorsi. Il giocatore riesce comunque ad alzarsi e rientra in campo regolarmente.

71′ Cambio nel Ligorna, Tiana al posto al posto di Khiari. Nel Vado, Syll lascia il posto a Cecchinato.

70′ Occasione Vado! Corner dalla destra, colpo di testa di Raffini. Gran tuffo di Rodriguez che smanaccia in angolo.

68′ Messina provvidenziale. Sbanda la difesa del Vado. Messina riesce ad anticipare Rosa su un cross dalla destra.

66′ Vado in 10! Idee annebbiate per Saltarelli, specchio delle difficoltà dei rossoblù. Il difensore scarta l’attaccante ma se la allunga troppo e interviene in modo irruento sull’avversario. Secondo giallo, espulsione.

64′ Fisicità in mezzo per il Vado. Esce Pisanu, entra Gulinelli.

63′ Ennesimo cross dalla trequarti del Vado. Raffini non inquadra la porta. I rossoblù faticano ad arrivare sul fondo e i tentativi sono facili da difendere con la retroguardia schierata.

62′ Cross di Saltarelli, telefonato. Rodriguez risponde presente.

60′ Il Vado prova a fare gioco ma arrivato alla trequarti non trova mai combinazioni interessanti.

57′ Cambi anche nel Ligorna: Rosa al posto di Busto. Ora i genovesi giocano con due prime punte.

54′ Fase di gioco in cui il Vado tiene il possesso con il Ligorna che si difende compatto.

52′ Doppio cambio nel Vado. Esce Pastorino ed entra De Rinaldis. Esce Barwuah ed entra Arras.

46′ Si riparte con gli stessi ventidue che hanno iniziato.

Secondo tempo

45’+3 Chiude meritatamente il Ligorna in vantaggio. Il Vado ha faticato a costruire e i due centrali Sabbione e Scannapieco hanno stravinto il duello con le punte vadese Raffini e Barwuah. I rossoblù non hanno difesa bene come al solito e in fase di proposta hanno prodotto più che altro tiri sa fuori.

45′ Tre minuti di recupero. In precedenza bella discesa di Busto sulla destra, pericoloso servizio al centro ma nessuno ci arriva.

44′ Bondioli annoda il cravattino a Khiari su un lancio lungo. L’arbitro lascia proseguire perché il pallone lanciato dalle retrovie era chiaramente fuori portata rispetto all’attaccante. Ha corso però un grande rischio il capitano vadese.

43′ Angolo per il Vado. Barwuah colpisce di testa ma Sabbione fa muro con la sua. Poi nel groviglio di maglie e gambe il pallone entra in porta ma l’arbitro fischia con decisione il fallo in attacco.

42′ Cross basso di Carlini ma troppo su Bellocci. Il portiere vadese para a terra.

38′ Fallo sciocco di Pastorino che rimedia il giallo. C’era probabilmente tutto il tempo per ostacolare la manovra del Ligorna senza ricorrere al giallo.

35′ In questo primo tempo decisamente meglio il Ligorna dal punto di vista della fluidità della manovra.

32′ Carlini conosce le insidie di un campo scivoloso e al posto di crossare calcia forte e rasoterra verso il centro dell’area. Respinta corta e Pastore prova il tiro. Tentativo alto.

30′ Ciccone prova l’iniziativa personale, ma la conclusione da distante finisce a lato con Rodriguez in controllo.

29′ Si muove bene il Vado sulla sinistra liberando al tiro Ciccone. Conclusione troppo centrale.

23′ Fallo di Piredda al limite su Raffini. Ammonito. Punizione dal limite che però Ciccone calcia direttamente contro la barriera.

Nota tattica: modulo particolarmente mobile per il Ligorna. Pastorino in fase difensiva schiera la difesa a quattro. In fase offensiva diventa a tre con Carlini che avanza di molto la sua posizione.

22′ Bella combinazione del Vado, con Barwuah che fa sponda per Raffini. Tiro sporcato dallo stesso Barwuah.

21′ Il Vado rischia di capitolare. Ripartenza Ligorna, Syll arriva sul pallone ma il suo retropassaggio innesca Busto, che punta l’area e allarga per Carlini. Tiro a incrociare che sbatte sul palo. Goal che però sarebbe annullato per fuorigioco.

20′ Scontro in area tra Lupinacci e Dellepiane. Il Vado reclama il rigore, di avviso diverso la terna.

16′ Fallo evitabile di Saltarelli, ammonito.

13′ Il Ligorna risponde con Miccoli, conclusione potente ma centrale dalla distanza. Respinge Bellocci.

11′ Bello sviluppo del Vado sulla destra, palla che arriva a Ciccone dal limite. Conclusione angolata e pericolosa che sbatte sul sintetico bagnato nei pressi della linea, ma Rodriguez è attento e devia.

10′ Ciccone lancia verticale per Raffini in area, ma il 9 sbaglia il controllo.

8′ Goal del Ligorna! Scannapieco si stacca dalla linea e palla al piede va a giocare nella trequarti avversaria. Allarga per Carlini, cross al centro che Khiari spedisce in rete all’altezza dell’area piccola.

Nota tattica: dopo la variante 4-4-2 impiegata in corsa contro il Varese, Roselli torna al 3-5-2. Davanti a Bellocci ci sono capitan Bondioli con Saltarelli e Messina braccetti. Pisanu playmaker, ai lati Ciccone e Pastorino. I quinti sono Lupinacci e Syll. Tandem offensivo composto da Raffini e Barwuah.

3′ Subito Vado pericoloso. Corner di Ciccone, Raffini stacca di testa. Rodriguez para a terra.

1′ Si parte. Vado incaricato del calcio di inizio.

Primo tempo

Ligorna: 1 Rodriguez, 6 Scannapieco, 13 Sabbione, 2 Dellepiane, 3 Carlini, 4 Miccoli, 10 Busto, 19 Piredda, 7 Pastore, 29 Khiari, 23 Costantino. A disposizione: 22 Corci, 8 Vassallo, 9 Rosa, 16 Moramarco, 20 Colombo, 24 Vitali, 25 Lurani, 27 Sodini, 30 Tiana. Allenatore: Matteo Pastorino.

Vado: 22 Bellocci; Bondioli, 5 Saltarelli, 24 Lupinacci, 31 Messina, 71 Syll, 6 Pisanu, 64 Pastorino, 10 Ciccone, 90 Barwuah, 9 Raffini. A disposizione: 1 Viganò, 7 Arras, 14 Gulinelli, 20 De Rinaldis. 26 Torre, 27 Cecchinato, 34 Ndianefo, 38 Aspesi, 18 Abonckelet. Allenatore: Giorgio Roselli.

Genova. Otto vittorie e un pareggio in nove giornate per il Vado di mister Roselli. La scorsa settimana, il 3 a 1 ha spedito il Varese a -9. Oggi un successo consentirebbe di staccare il Ligorna, terza forza del torneo, di dieci punti. Non sarà facile, su un campo che mister Roselli conosce bene essendo ex di giornata e contro una squadra di qualità.