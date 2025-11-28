  • News24
Serie d

Ligorna, Bruzzo e Dominguez: “Siamo una famiglia. La classifica? Il Vado è costruito per fare un campionato diverso”

Prosegue la rincorsa dei genovesi al Vado capolista. Le parole dei due giocatori dopo la vittoria di domenica contro la Cairese

Il KO infrasettimanale del Vado riduce le distanze in testa alla classifica. Il Ligorna si porta dunque a tre punti dal primo posto. Riallacciamo il nastro e torniamo all’ultima domenica, quando il club genovese ha battuto la Cairese in trasferta 0-1. Un risultato sbloccato al 20′ da Pastore e difeso con le unghie e con i denti nel finale. Il centrocampista Michele Bruzzo e il portiere Nicolas Rodriguez hanno commentato la gara nel post partita.

Bruzzo è entrato nel finale di gara, complice anche un lungo infortunio dal quale si è ripreso solo recentemente. Il centrocampista commenta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché eravamo su un campo in cui non siamo abituati a giocare. La squadra però ha avuto umiltà nel calarsi in questa situazione e nel lottare fino all’ultimo secondo. Sono tre punti importanti e che ci danno morale. Il gruppo è ottimo e la società anche. Dispiace per l’infortunio, ma ora sono contento di rientrare e spero di continuare così.

Insomma, la partita non è stata semplice come tiene a ribadire: “Noi non siamo abituati a fare questo tipo di partite. Siamo andati in difficoltà, merito anche della Cairese. Però noi siamo cresciuti perché contro il Gozzano, che è stata una partita simile, siamo andati più in difficoltà”. Sulla classifica invece afferma: “Il Vado è costruito per fare un campionato diverso dalle altre. Noi possiamo dire la nostra, fare il meglio possibile e divertirci esprimendo la nostra idea di calcio“.

Il gruppo al centro di tutto per Rodriguez che esalta la compattezza della squadra: “Voglio fare i complimenti al gruppo per la prestazione di oggi ma anche per il lavoro in settimana. Siamo un gruppo unito, una famiglia. Pensiamo partita dopo partita, bisogna lavorare e poi la domenica fare la nostra gara. Io mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno, con il gruppo ma anche con società e staff. Sono contento di essere qua. Al di là delle qualità, siamo grandi persone. Il gruppo è stato decisivo per vincere questa partita. Non abbiamo mollato un centimetro, magari abbiamo lasciato un po’ di campo a loro ma mantenendo compattezza“.

