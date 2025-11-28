Ligorna, Bruzzo e Dominguez: “Siamo una famiglia. La classifica? Il Vado è costruito per fare un campionato diverso”

Il KO infrasettimanale del Vado riduce le distanze in testa alla classifica. Il Ligorna si porta dunque a tre punti dal primo posto. Riallacciamo il nastro e torniamo all’ultima domenica, quando il club genovese ha battuto la Cairese in trasferta 0-1. Un risultato sbloccato al 20′ da Pastore e difeso con le unghie e con i denti nel finale. Il centrocampista Michele Bruzzo e il portiere Nicolas Rodriguez hanno commentato la gara nel post partita.

Bruzzo è entrato nel finale di gara, complice anche un lungo infortunio dal quale si è ripreso solo recentemente. Il centrocampista commenta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché eravamo su un campo in cui non siamo abituati a giocare. La squadra però ha avuto umiltà nel calarsi in questa situazione e nel lottare fino all’ultimo secondo. Sono tre punti importanti e che ci danno morale. Il gruppo è ottimo e la società anche. Dispiace per l’infortunio, ma ora sono contento di rientrare e spero di continuare così.

Insomma, la partita non è stata semplice come tiene a ribadire: “Noi non siamo abituati a fare questo tipo di partite. Siamo andati in difficoltà, merito anche della Cairese. Però noi siamo cresciuti perché contro il Gozzano, che è stata una partita simile, siamo andati più in difficoltà”. Sulla classifica invece afferma: “Il Vado è costruito per fare un campionato diverso dalle altre. Noi possiamo dire la nostra, fare il meglio possibile e divertirci esprimendo la nostra idea di calcio“.

Il gruppo al centro di tutto per Rodriguez che esalta la compattezza della squadra: “Voglio fare i complimenti al gruppo per la prestazione di oggi ma anche per il lavoro in settimana. Siamo un gruppo unito, una famiglia. Pensiamo partita dopo partita, bisogna lavorare e poi la domenica fare la nostra gara. Io mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno, con il gruppo ma anche con società e staff. Sono contento di essere qua. Al di là delle qualità, siamo grandi persone. Il gruppo è stato decisivo per vincere questa partita. Non abbiamo mollato un centimetro, magari abbiamo lasciato un po’ di campo a loro ma mantenendo compattezza“.