Serie d girone a

Ligorna batte Vado, capitan Scannapieco: “Un grande primo tempo, ora basta passi falsi”

Il capitano elogia una squadra ringiovanita con ancora margini di crescita nei match meno "di cartello" e con Sabbione forma una delle migliori coppie centrali del campionato

Una grande partita da parte del capitano del Ligorna. Il centrale difensivo Paolo Scannapieco ha dato il via all’azione che ha portato al goal poi risultato decisivo. Conduzione palla fino alle soglie dell’area del Vado, tocco largo per Carlini da cui parte il cross per il goal di Khiari.

Il Ligorna ha interpretato bene la partita fin da subito. Nel primo tempo, i genovesi sono riusciti a trovare buone trame di gioco, come in occasione del goal. Scannapieco insieme al partner in crime Sabbione – giocatore con 145 presenze in Serie B – ha ingaggiato con successo un duello rusticano con la coppia offensiva vadese formata da Raffini e Barwuah. Dopo le vittorie contro Varese e, appunto, Vado, ora lo step di crescita è non sbagliare le partite con meno “appeal”.

“Abbiamo disputato una grande partita – commenta -. Abbiamo reagito al passo falso contro il Gozzano. Siamo una squadra giovane, i passi falsi contro Imperia e Gozzano non dovranno essere ripetuti, ma siamo una squadra giovane e che ha cambiato molto. Siamo stati bravi anche in difesa. Cerchiamo sempre di proporre i concetti di mister Pastorino ma oggi, dopo un gran bel primo tempo, siamo stati bravi a saper soffrire. Merito anche di un giocatore come Sabbione con tante presenze in Serie B”.

