Lettera di una figlia: “Grazie di cuore a chi si è preso cura di mio papà Angelo. Non lo dimenticherò”

Savona. “E’ mancato mio papà. Quante volte ho ripetuto questa frase questa settimana. Mi sembra impossibile che la mia roccia alla fine si sia dovuto arrendere. Questa volta è stato veramente troppo per lui, e ha detto basta. Come diceva sempre la nostra vita è come un libro, una volta che lo hai letto tutto, si chiude l’ultima pagina.

Voglio scrivere alcuni ringraziamenti perché è doveroso verso chi, ha permesso a mio papà di farcela nonostante tutto. In primo luogo vorrei ringraziare tutto il reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale San Paolo, voi Dottori, infermieri e operatrici Os siete stati parte integrante della nostra famiglia per tanti anni. Siete un’eccellenza.

Il primario, la dottoressa Repetto che c’è sempre stata anche per me quando ne ho avuto bisogno, i dottori e le dottoresse Ciabattoni, Tarroni, Tosetti, Mocka, Tallone, dico grazie di cuore per aver sempre curato e accudito mio papà come fosse parte della vostra famiglia. Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore va alla dottoressa Garneri la quale ha avuto l’ingrato compito di telefonarmi per dirmi che la situazione era peggiorata, alla dottoressa Vigo che mi ha abbracciato e lo aveva sempre fatto anche solo con una parola o uno sguardo e al dottor Ferraro, per il quale mio papà nutriva un affetto speciale che so essere ricambiato. Grazie veramente di cuore la sua telefonata è stata un abbraccio.

Le infermiere e gli infermieri Denise, Giovanna, Emanuele Dennys, Donata, Elisa, Marsida, Catia, Riccardo, Giuseppina, e in special modo Barbara e Cristina per quali nutro un affetto speciale, le Os Laura, Irma, Antonella, Maria, Monica e Miriam. Mio papà voleva tanto bene a tutti voi e vi sono grata perché riuscivate sempre a strappargli un sorriso.

Una menzione speciale va alla caposala Anna, che come in passato, mi è stata tanto vicino e alla quale non so se riuscirò mai ad esprimere tutta la mi gratitudine con queste poche parole. Teresa e Vincenzo, grazie per l’affetto e sostegno che non avete mai fatto mancare a mio papà e a me.

Volevo inoltre ringraziare tutto il reparto di ortopedia nella figura del dottor Chiappale che oltre ad essere un eccellente chirurgo ha dimostrato di essere una persona estremamente gentile ed empatica. Volevo ringraziare la dottoresssa della rianimazione e mi scuso se non ricordo il suo nome, che con estremo tatto, empatia e generosità emotiva mercoledì mi ha parlato in maniera chiara illustrandomi la situazione.

Un ringraziamento speciale va al reparto di medicina (lato Albisola) che con grande cura e attenzione, anche verso noi familiari, ha accompagnato mio papà. Un ringraziamento anche agli operatori della camera mortuaria che con una gentilezza estrema hanno assecondato tutte le mie richieste. Al signor Enrico della Socrem che si è dato veramente da fare per cercare di risolvere tutte le cose sgradevoli che si sono verificate questa settimana. Al signor Gabriele del cimitero di Leca di Albenga, semplicemente grazie.

In ultimo ma non per importanza, un ringraziamento super speciale va a tutti i ragazzi della croce rossa di Savona, nomino Musad su tutti ma mi siete tutti nel cuore. Avete avuto molta cura di mio papà durante i trasporti, gli avete fatto sentire la vostra presenza andandolo a trovare durante i ricoveri e in camera mortuaria ed eravate presenti durante il funerale. Ragazzi io non so cosa dire, mio papà vi stimava e vi voleva tanto bene. Grazie perché la vostra presenza mi ha commosso, siete stati una carezza per il mio cuore.

Anche se non eravate più suoi dottori, un ringraziamento speciale va al dottor Tirotta che ha sempre ricordato mio papà scrivendogli nei periodi di festa, e grazie per le belle parole che mi ha scritto questa settimana. Al dottor Santoni, le sue parole mi hanno veramente commosso, avevate un rapporto che andava ben oltre. Grazie di cuore.

E poi lei Dott.ssa Carozzi, cosa dire, grazie dal più profondo del mio cuore, è sempre stata presente nelle nostre vite, abbiamo sempre saputo di poter contare su di lei sia professionalmente che umanamente e la sua vicinanza in questi giorni per me è stata un’ulteriore conferma di quanto lei sia una persona speciale. Mio papà sarebbe orgoglioso e si sarebbe commosso nel sapere quante persone gli volevano bene e ci voglio bene. L’affetto che abbiamo ricevuto in questi giorni ci ha inondato il cuore. Non so se con queste poche parole sono riuscita a farvi arrivare la mia gratitudine che è immensa. Spero di sì.

Ora mio papà ha potuto finalmente riabbracciare mia mamma. Grazie anche da parte di mio marito Matteo e mia figlia Viola Sofia.

Con profonda riconoscenza,

Paola la figlia di Angelo Repetto“.