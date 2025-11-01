Il Savona torna a vincere dopo quattro giornate: 3-1 al Legino in un derby dal finale incandescente

LEGINO vs SAVONA 1-3 (49′ Piacentini; 31′ Sassari, 36′ Raja, 57′ Calcagno)

90’+6′ Finisce qui! Il Savona vince 3-1 e torna a vincere dopo quattro giornate.

90’+5′ Finale incandescente al “Picasso” in questo recupero. Manca pochissimo al triplice fischio.

90’+3′ Espulso Rignanese. l’arbitro ha ravvisato un fallo contestato dal pubblico biancoblù. Allontanato anche un componente della panchina: il Savona giocherà in 10 gli ultimi minuti. Cola si mette ai ripari: fuori Sassari, dentro Toskaj.

90′ Sei minuti di recupero.

87′ Ammonito Agostino per perdita di tempo.

86′ Calcio di punizione dal limite molto invitante concesso al Legino per un fallo di Gaggero, ammonito da Miraglia. Parte Pescio…conclusione alle stelle, sospiro di sollievo per il Savona.

83′ Ultimo cambio nel Savona: dentro Gaggero, lascia il campo Damonte.

80′ Cola rileva Cartiere e inserisce Rovelli. Ultimi dieci minuti di gioco.

76′ Entra Fossati nel Savona, fuori Raja. Si avvicina il ritorno alla vittoria per il Savona che manca da quattro giornate.

74′ Gol annullato a Rignanese: l’attaccante aveva colpito la palla con il braccio prima di depositare in rete in occasione dell’inserimento.

69′ Ammonito Rignanese, protestano i tifosi del Savona. Intanto altro cambio per Tobia: dentro Monte, fuori Romeo.

68′ Dentro Pescio, fuori Castiglione nel Legino. Tobia prova a dare ulteriorie proiezione offensiva per questa parte finale di partita.

65′ Ammonito Gorrino per un fallo sull’out di destra. Altra invitante occasione per il Savona su piazzato. Battuta affida a Biaggi, sfera che nessuno dei biancoblù riesce a colpire verso la porta

64′ Dentro Fabio Rignanese, fuori Briano nel Savona.

63′ Giallo per proteste per Morielli, il giocatore è appena entrato in campo.

62′ Dentro Morielli e Alessio Tobia, fuori Incorvaia e Nicolò Tobia: altri cambi di Tobia.

60′ Prova a reagire ancora il Legino, il Savona vuole salire di giri per aumentre il parziale e portarsi a casa il risultato.

57′ Gol del Savona! Calcagno salta più in alto di tutti e di testa insacca la rete del 3-1. In quale occasione? Sugli sviluppi di un piazzato, un altro corner. Ora è 3-1 Savona.

56′ Altra occasione Savona: servito in area, Briano non riesce a farsi trovare pronto per il tiro e la difesa recupera deviando poi la sua conclusione ritardataria.

55′ Ammonito Piacentini per un fallo nella metà campo del Savona.

54′ Bella potenziale occasione per il Savona con Sassari lanciato in profondità ma l’attaccante biancoblù commette un fallo per Miraglia che fischia un fallo in attacco.

53′ Cambio del Legino: dentro Ferrara, fuori Tubino.

50′ Legino che continua a mantenere il proprio ordine sul campo per provare a infilzare la difesa biancoblù. Il Savona vuole ritrovare il doppio vantaggio con transizioni forti in profondità. Partita che continua ad essere molto maschia e fatta di duelli, la tecnica è spiccata particolarmente in occasione dei calci da fermo decisivi per il parziale.

Si riparte, nessun cambio tra le due formazioni.

Secondo tempo

49′ Piacentini svetta su un corner: accorcia il Legino! 2-1 a pochissimo dal duplice fischio che arriva dopo la battuta del successivo calcio d’inizio. Protestano i tifosi perché dalla tribuna sembrava proprio che la terna non avesse segnalato il recupero e il gol è arrivato al 49′. Si va comunque negli spogliatoi con il Savona in vantaggio ma con un Legino vivissimo. Tutti i gol sono arrivati sugli sviluppi di un calcio da fermo: due punizioni e un angolo.

44′ Altro cross teso di Durante, nessuno dei suoi ci arriva.

42′ Bel cross di Durante, impiegato con un delicato compito anche in non possesso: svetta Turone, ma nulla di fatto e il Legino gestisce la situazione.

40′ Savona avanti 2-0 sugli sviluppi di due calci piazzati eseguiti in maniera perfetta. Il Legino ora in fase confusionale per essere così sotto nel punteggio dopo un primo tempo di buona gestione degli spazi.

36′ Raja! Questa volta segna lui! Punizione che si insacca all’angolino destro: raddoppia il Savona, 2-0. Altro calcio piazzato fatale per la squadra di Tobia.

34′ Reazione immediata del Legino: si accentra e calcia da fuori Gorrino, bravo Agostino ad alzare in corner, dalla cui esecuzione nasce un altro brivido per la difesa biancoblù con la sfera che attraversa tutta l’area di rigore.

31′ Sassari! Il vantaggio del Savona! Punizione battuta da Raja che va a cercare un suo compagno in area: c’è il numero 9, al centro dell’attacco, a colpire al volo con l’esterno e portare avanti i suoi. 1-0 al “Picasso”!

29′ Altro lancio pericoloso in area del Savona, questa volta per Briano: ancora bravo Santelia in uscita.

25′ Lancio per Turone con Santelia bravo a uscire. Ora si va da una parte e dall’altra con particolare velocità. Cresce d’intensità il Savona con un Legino molto ordinato.

23′ Ci prova da fuori Raja: pallone fuori, applausi dal pubblico di fede biancoblù.

22′ Si stava rivelando una bella trama per il Savona con Sassari pronto a girarsi in marcatura e avviarsi vero l’area di rigore: sulla traiettoria però c’è l’arbitro Miraglia che deve fermare il gioco e farlo riprendere.

20′ Conclusione di Romeo dal limite deviata dalla difesa biancoblù che lamenta un fallo non fischiato da Miraglia.

16′ Sospiro di sollievo per il Savona con il guardalinee che alza la bandierina per il fuorigioco di Piacentini. In contropiede i biancoblù hanno faticato in copertura facendosi sorprendere dal colpo di tacco che poi ha lanciato la corsa di Tobia.

13′ Angolo battuto da Piana per Damonte lasciato solo in area: il numero 6 colpisce di testa ma la direzione data è brutta e la palla si spegne sul fondo.

10′ Partita molto bloccata negeli ultimi metri: ancora nessun tiro in porta al “Picasso”.

7′ Cross in mezzo a cercare Romeo placcato da tre difensori. Alla fine la palla viene spazzato via con Damonte dolorante dopo il contrasto.

5′ Nota tattica: 4-3-3 per il Legino, 3-4-2-1 per il Savona. Squadre molto ordinate sul terreno di gioco.

3′ Partenza subito intensa delle due squadre che pressano forte sui riferimenti. Legino molto ordinato in fase difensiva.

Si parte al “Picasso”!

Primo tempo

Le formazioni

Legino: 1 Santelia, 2 Incorvaia, 3 Tubino, 4 Gorrino, 5 Angeli, 6 Damonte, 7 Castiglione, 8 Piana, 9 Romeo, 10 Piacentini, 11 Tobia N. A disposizione: 12 Mata, 13 Garzoglio, 14 Di Donato, 15 Morielli, 16 Campus, 17 Monte, 18 Pescio, 19 Tobia A, 20 Ferrara. Allenatore: Tobia.

Savona: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Cartiere, 7 Durante, 8 Biaggi, 9 Sassari, 10 Briano, 11 Turone. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Toscaj, 14 Rignanese, 15 Bellotti, 16 Gaggero, 17 Covelli, 18 Saracco, 19 Pirotto, 20 Fossati. Allenatore: Cola.

Arbitra Miraglia di Imperia, coadiuvato da Bernardini e Scandale della sezione di Genova.

Quiliano. Dopo l’appuntamento in coppa, l’inedito derby tra Legino e Savona torna in campionato, nell’anticipo dell’ottava giornata. Le due squadre si erano già affrontate in Coppa Italia ad inizio stagione.

Buon bottino di punti (10) per i verdeblù, apparsi in crescita e in fiducia. Stessi punti per i biancoblù ma l’umore è diverso vedendo la vetta che dista nove lunghezze. Oltre ad eventuali passi falsi della Sestrese, serve una grande reazione collettiva per ritrovare la strada della vittoria e darne una continuità da grande squadra. Nuovo esordio per Agostino che torna in biancoblù, ancora tante le assenze per la squadra di Cola. Per esempio, Zunino ha osservato il riscaldamento mentre lo ha svolto in parte Silvestri che però non appare ancora in distinta.