“Le Mani in Alto! Amadeo Peter Giannini Pop Musical”, il progetto teatrale dedicato al fondatore di Bank of America

“Le Mani in alto! Amadeo Peter Giannini Pop Musical”, è lo spettacolo teatrale che racconta, in musica e con i suoi giovani protagonisti under 35, la straordinaria vita e le intuizioni di un giovane figlio di emigranti italiani nato negli Stati Uniti, che fonderà la Bank of America (che inizialmente era nata nel 1904 come Bank of Italy). A.P. Giannini finanzierà i sogni di Walt Disney e di Charlie Chaplin e la costruzione del Golden Gate Bridge, oltre a molte altre grandi opere, oltre a divenire un vero e proprio pioniere del mecenatismo e della costruzione di ponti economici, sociali e culturali.

L’opera, nata dal processo di azioni di valorizzazione della figura di Amadeo Peter Giannini messe in atto da Cristina Bolla, Presidente del Centro Studi Amadeo Peter Giannini e dall’idea di uno sviluppo in campo teatrale di Valentina Olla e Federico Perrotta con l’egida del Centro Studi Giannini, scritta da Piero Di Blasio, Valentina Olla, Federico Perrotta e Cristina Bolla e diretta da Piero Di Blasio.

Il Musical, prodotto e distribuito da Uao Spettacoli, rappresenta un progetto per valorizzare il filantropo A.P. Giannini e farlo diventare un esempio ed uno spunto per le nuove generazioni.

Il Musical dedicato all’uomo che cambiò il mondo con la realizzazione di una nuova banca, che ha già suscitato l’interesse del Teatro Stabile d’Abruzzo, sta per arrivare sulle scene italiane.

Il debutto è previsto per la stagione 2026 a Roma, con successiva distribuzione nazionale nel triennio 2026/2028.

“Si tratta di un progetto teatrale inedito, il cui titolo lascia intravedere un principio di una trama appassionante e dinamica, che racconta la straordinaria vita del fondatore della Bank of America e del potenziale dei migranti italiani di successo, che hanno rivoluzionato la percezione dell’Italia e degli italiani all’estero” affermano dal Centro Studi Amadeo Peter Giannini.