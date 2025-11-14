L’autopsia su Franco Orsi, attesa per gli esami di laboratorio e le cause del fatale malore

Savona. E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo dell’ex senatore e sindaco di Albisola, Franco Orsi, deceduto nella tarda serata di ieri sera nella sua abitazione di Sassello.

L’esame autoptico è stato eseguito dalla dott.ssa Molinari su incarico della Procura di Savona e dell’inchiesta aperta sulla morte dell’ex senatore e sindaco. Stando a quanto riferito, si dovrà attendere l’esito degli esami istologici: al vaglio, quindi, degli organi inquirenti le successive verifiche di carattere medico-legale.

Al centro degli accertamenti investigativi, infatti, l’accesso in ospedale a Savona per una determinata sintomatologia, ma Franco Orsi è stato poi dimesso senza la prescrizione di ulteriori approfondimenti medici, fino al fatale malore che gli è costato la vita.

Dunque tra gli elementi oggetto di indagine la stessa documentazione medico-sanitaria messa a disposizione dall’Asl 2 Savonese e la valutazione sul complessivo quadro clinico di Orsi, in attesa del responso delle analisi di laboratorio.

Successivamente all’autopsia, è stato dato il nulla osta per il funerale, che si terrà domani, sabato 14 novembre, alle ore 15.00, nella parrocchia di Nostra Signora Stella Maris ad Albisola Superiore.

Resta aperto un fascicolo giudiziario, ad ora a carico di ignoti, in attesa che si faccia piena chiarezza sulle cause esatte della morte di Franco Orsi, che aveva solo 59 anni.