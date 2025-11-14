  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Accertamenti

L’autopsia su Franco Orsi, attesa per gli esami di laboratorio e le cause del fatale malore

Prosegue l'indagine della Procura di Savona sulla morte dell'ex senatore e sindaco: sabato 14 novembre i funerali

Franco Orsi

Savona. E’ stata effettuata oggi l’autopsia sul corpo dell’ex senatore e sindaco di Albisola, Franco Orsi, deceduto nella tarda serata di ieri sera nella sua abitazione di Sassello.

L’esame autoptico è stato eseguito dalla dott.ssa Molinari su incarico della Procura di Savona e dell’inchiesta aperta sulla morte dell’ex senatore e sindaco. Stando a quanto riferito, si dovrà attendere l’esito degli esami istologici: al vaglio, quindi, degli organi inquirenti le successive verifiche di carattere medico-legale.

Al centro degli accertamenti investigativi, infatti, l’accesso in ospedale a Savona per una determinata sintomatologia, ma Franco Orsi è stato poi dimesso senza la prescrizione di ulteriori approfondimenti medici, fino al fatale malore che gli è costato la vita.

Dunque tra gli elementi oggetto di indagine la stessa documentazione medico-sanitaria messa a disposizione dall’Asl 2 Savonese e la valutazione sul complessivo quadro clinico di Orsi, in attesa del responso delle analisi di laboratorio.

Successivamente all’autopsia, è stato dato il nulla osta per il funerale, che si terrà domani, sabato 14 novembre, alle ore 15.00, nella parrocchia di Nostra Signora Stella Maris ad Albisola Superiore.

Resta aperto un fascicolo giudiziario, ad ora a carico di ignoti, in attesa che si faccia piena chiarezza sulle cause esatte della morte di Franco Orsi, che aveva solo 59 anni.

Più informazioni
leggi anche
Generico novembre 2025
Ultimo saluto
Morte di Franco Orsi, i funerali il 15 novembre ad Albisola Superiore
Franco Orsi
Tanti messaggi
Scomparsa di Franco Orsi, il cordoglio della politica e non solo: “Amico vero, persona seria e riferimento per la comunità”
Franco Orsi
Cordoglio
Politica savonese in lutto, è morto Franco Orsi
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.