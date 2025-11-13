Laura Tiloca eletta nuovo presidente provinciale di Fiaip Savona

Savona. Laura Tiloca, agente immobiliare di provata esperienza, è il nuovo presidente provinciale di Fiaip. Subentra a Fabio Becchi che ha concluso il suo lungo mandato ai vertici della Federazione italiana agenti immobiliari di Savona che fa parte anche del tavolo del turismo provinciale.

Associata da sei anni in Fiaip, Laura Tiloca prende in mano il timone dell’associazione di categoria per i prossimi 4 anni. “Ascoltare, pensare e programmare insieme agli associati affinché si possa vivere la federazione da dentro e non da osservatore esterno”. Sono queste le priorità del suo mandato dopo aver ricoperto per 10 anni il ruolo di insegnante al corso per agenti immobiliari.

“Sarà certamente una politica di continuità rispetto al lavoro svolto da Fabio Becchi. La mia – precisa Laura Tiloca – è una politica modellata sulle proposte del nostro organismo nazionale con particolare attenzione alla promozione della formazione, della tutela e della rappresentanza degli associati. Durante il mandato rafforzeremo sicuramente la comunicazione tra associati e la dirigenza concentrando il massimo sforzo sulla legalità per la lotta all’abusivismo professionale valorizzando formazione e informazione verso il consumatore”.

Fabio Becchi lascia il testimone nella consapevolezza che Fiaip Savona traguarderà altri obiettivi ambiziosi: “Sono stati otto anni bellissimi con due mandati della durata di quattro anni in una Federazione che io amo. Sono certo che Laura Tiloca porterà avanti una politica di successo, di crescita, con la stessa dedizione che ho impiegato in questi otto anno. Sicuramente il suo impegno e determinazione farà il bene della Federazione”.

Sono stati eletti nel consiglio provinciale anche Fabio Becchi, Valentina Rebella, Klara Piacenza, Samuele Rovere, Nadya Sokolova, Paola Cristiani, Paolo Torazzini e Valentina Oddone. Primo dei non eletti Alberto Rovere.