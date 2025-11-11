L’assessore regionale Ferro incontra il presidente del Comitato italiano paralimpico Marco Giunio De Sanctis

Liguria. Oggi a Roma l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro ha incontrato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marco Giunio De Sanctis. “Un momento di dialogo sincero e costruttivo che ha rafforzato il legame tra Regione Liguria e il mondo paralimpico – spiega l’assessore Ferro –. Abbiamo fatto il punto sui molti progetti già avviati e su quelli che ci attendono nei prossimi mesi”.

“Nell’anno di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ – prosegue – abbiamo firmato un importante protocollo di collaborazione con il CIP, promosso iniziative di inclusione e sensibilizzazione e destinato 300mila euro al progetto “Il cuore oltre l’ostacolo”, a sostegno dello sport paralimpico. Tra le attività più significative anche il sostegno a eventi sportivi inclusivi e l’imminente Campionato Mondiale di Corsa Campestre per atleti con disabilità intellettivo-relazionali, in programma dal 27 al 30 novembre ad Arenzano”.

“Con il presidente De Sanctis abbiamo voluto guardare già al futuro – ha concluso l’assessore –. Sono certa che nel 2026 continueremo a costruire insieme nuovi progetti, consolidando la presenza del Comitato Italiano Paralimpico in Liguria per promuovere uno sport sempre più accessibile e davvero per tutti”.