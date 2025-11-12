L’assessore Nicolò: “Lavoreremo per la riapertura del polo di fisioterapia al Santa Corona”

Pietra Ligure. “Ad oggi non ci sono novità, ma con il presidente Bucci cercheremo di lavorare per la riapertura del polo di fisioterapia al Santa Corona“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò a margine della presentazione del sistema di chirurgia robotica video-laparoscopica “Da Vinci Xi IS4000” all’ospedale San Paolo di Savona.

In commissione regionale, Unige aveva confermato la chiusura del corso a Pietra Ligure (e anche a La Spezia) attivo dal 1979 grazie alla collaborazione tra l’Ateneo ligure e Asl 2. Da più parti è arrivata la richiesta alla Regione di chiedere il mantenimento del corso di laurea.

“Abbiamo audito Unige in commissione Salute – ha ricordato Nicolò – e ci sono state spiegate le motivazioni per le quali hanno dovuto interrompere i corsi, pur mantenendo i tirocini“.

“Questa è una scelta che Unige prende in autonomia. Non abbiamo possibilità di interferire, ma vogliamo riprendere il dialogo con l’Università“, ha concluso l’assessore.

Tra i primi a lanciare l’allarme sulla possibile chiusura del corso, diversi mesi fa, era stato il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello: “Avevo lanciato l’allarme qualche mese fa in consiglio regionale ricevendo ampie rassicurazioni che ad oggi, però, sembrano essere disattese – ha ricordato nei giorni scorsi l’esponente Dem -. Chiediamo alle istituzioni locali di attivarsi immediatamente, unendosi all’amministrazione di Pietra Ligure, nei confronti della Regione e dell’Università per trovare una soluzione concreta. Non servono più parole di circostanza: serve un impegno reale e determinato”.