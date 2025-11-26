L’Arenzano sgancia la bomba di mercato: è Battaglia il colpaccio in attacco

Arenzano. Matteo Battaglia è un nuovo giocatore dell’Arenzano: arriva la bomba di mercato della giornata.
Il ds Matteo Marenco mette a disposizione di mister Cocco uno dei bomber più desiderati del mercato dicembrino.
Anche il Savona era tra le squadre interessate all’attaccante che alla fine ha scelto di giocare al Nazario Gambino.
L’annuncio da “web cronaca” dell’Arenzano: “Azione fulminea Arenzano: Marenco per Marzano che passa a Casali, triangolo con Garetto che appoggia per Battaglia …GOLLL . Dopo un passato nelle nostre giovanili con esordio in serie D, Matteo è un nuovo giocatore a disposizione di Mr. Cocco”.
