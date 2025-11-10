  • News24
Seconda categoria

L’Albingaunia U21 dedica la vittoria contro il Real Santo Stefano ad Alessio Gastaldi

Il centrocampista della prima squadra, colpito da un duro infortunio, è stato omaggiato dalla seconda squadra bianconera

Albingaunia U21
Fonte foto: Albingaunia

Albenga. Parallela alla stagione dell’Albingaunia c’è un’altra realtà che porta con orgoglio i colori bianconeri e lo stemma della squadra sul petto. Si tratta dell’Albingaunia U21, seconda squadra del club che milita nel campionato di Seconda Categoria. A -5 dalla vetta occupata dall’Argentina Arma, la squadra di De Grande torna a vincere dopo due risultati opachi contro Polisportiva Sanremo (0-0) e San Bartolomeo Cervo (sconfitta per 2-1).

Con un bottino di dieci punti in campionato, sono tre le distanze che li separano dalla vicina Villanovese, squadra che affronteranno questa domenica. Sarà infatti derby, che potrebbe avvicinare i bianconeri ancora di più alla vetta della classifica. Contro i biancazzurri una vittoria di spirito. La squadra ingauna infatti risponde con decisione all’iniziale situazione di svantaggio, rimontando e poi chiudendo i giochi con Vigo.

Ci pensano in rapida successione Griffini e Barisone a riprende gli avversari ad inizio secondo tempo, ribaltando la rete di Papa che aveva segnato poco prima di rientrare negli spogliatoi. Tra i tre punti e la rete finale di Vigo, da sottolineare anche la grande prova di Tornago che, a più riprese, ha ribadito fuori dalla porta ingauna diversi palloni spinosi.

Tutta la squadra con l’allenatore De Grande e il dirigente Alessandro Patrucco hanno voluto dedicare la vittoria a Alessio Gastaldi, compagno e giocatore della prima formazione allenata da Poggi. Il centrocampista ha rimediato un grave infortunio al ginocchio contro l’Andora.

