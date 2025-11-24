Laigueglia, conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada per la Madonna delle Penne

Laigueglia. “Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della strada a servizio della Madonna delle Penne”. Ad annunciarlo il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi.

Sotto la costante supervisione del priore della Confraternita, Eliseo Schivo e del fratello Felice, è stato messo in sicurezza tutto il costone che sovrasta la strada carrabile di accesso al Santuario. La strada era chiusa da anni a causa della caduta di un masso che aveva creato pericoli anche alla viabilità dell’Aurelia.

“E’ stato un percorso lungo e impegnativo – sottolinea il sindaco Manfredi – L’ANAS, ha sostenuto i costi di progettazione, sicurezza e realizzazione dell’opera; il Comune si è fatto carico di ottenere le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni che sono stati oggetto di grigliatura, e dell’iter burocratico per il rilascio di tutte le autorizzazioni, sia paesaggistiche che idrogeologiche”.

Il Comune ha voluto ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici che ha seguito, insieme con l’amministrazione il percorso autorizzativo, quindi l’ingegner Antonio Musso, che pur non essendo il direttore dei lavori, nel suo ruolo dirigenziale si è fatto da tramite con l’ANAS per velocizzare, nei limiti del possibile, l’esecuzione dell’intervento.

“Costante è stato il colloquio con l’ingegner Antonio Musso per la rimozione delle barriere di sicurezza che impediscono l’accesso alla strada. Ancora una volta – aggiunge il sindaco Manfredi – ho trovato la massima disponibilità ad interessarsi affinché, espletate le necessarie formalità connesse al fine lavori, sia reso nuovamente possibile l’accesso carrabile alle Penne. Termino ringraziando i fratelli Schivo, che, con opera silenziosa ma concreta, mostrano un vero e disinteressato amore per il Santuario, luogo del cuore FAI ma anche luogo di preghiera e di voti per tanti laiguegliesi devoti alla Madonna delle Penne”.