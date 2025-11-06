La SMS Fratellanza Quilianese festeggia 140 anni tra “savûi e savéi”

Quiliano. Un traguardo importante per la Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Quilianese, che nel 2025 celebra il 140° anniversario dalla fondazione. Per l’occasione il Consiglio Direttivo ha organizzato un fine settimana di iniziative dedicate alla storia, alla cultura e alla convivialità, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre 2025.

Il calendario si aprirà sabato 8 novembre alle 17 presso la Sala Consiliare della biblioteca civica A. Aonzo, con la presentazione del libro “Savûi e Savéi”, una pubblicazione enogastronomica curata dalla stessa SMS Fratellanza Quilianese. A seguire è prevista la premiazione di riconoscimento per l’attività sociale svolta in questi anni.

La giornata di domenica 9 novembre si aprirà alle 9.30 in Piazza Caduti Partigiani con la deposizione di una corona e il corteo fino alla Sala Consiliare. Dalle 10 alle 11.30 si terrà un evento pubblico con il coinvolgimento delle istituzioni e una tavola rotonda sul tema “Volontariato e solidarietà oggi”.

Infine, dalle 12.30 la sede della SMS Fratellanza Quilianese, in via A. Porcile 2 a Quiliano, ospiterà il Pranzo Sociale (su prenotazione al numero 019 8941238), occasione conviviale per ritrovarsi e celebrare insieme una lunga storia fatta di impegno, amicizia e solidarietà.

Da 140 anni, la Fratellanza Quilianese è un punto di incontro dove nascono legami e si coltiva comunità, tramandando saperi e sapori che uniscono passato e presente in un’unica grande storia collettiva.