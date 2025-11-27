La Scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure conquista numerosi podi a Saluzzo con 4 suoi atleti!

Domenica 23 Novembre, presso il palazzetto dello sport di Saluzzo si è svolta la terza gara Sociale di Kung Fu, dello stile Touei Chou.

Il Maestro Agrippino Baglieri, caposcuola dello stile, ha radunato tutte le sue palestre sparse in varie zone del Nord Italia, incontrando così tutti i Maestri e gli istruttori delle sue innumerevoli scuole marziali.

I giovani atleti si sono quindi sfidati amichevolmente in tutte le specialità di stile.

In particolare per la Scuola di Kung Fu Touei Chou Finale Ligure, Sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., diretta dal primo allievo di Baglieri, il Maestro Roberto Civallero, ha portato in gara tre atlete:

Sofia Bruzzone, che ha conquistato un argento per la forma a mani nude, un bronzo per il combattimento con arma gommata Duan Bing e un 4° posto per il combattimento tradizionale;

Aurora Bruzzone, che ha conquistato un oro nella forma a mani nude e un argento per il combattimento tradizionale;

Giorgia Amico che torna a casa con un oro per la forma imitativa, un argento e due bronzi per forme dimostrative e con armi;

e un atleta:

Giulio Cecchini, che ha ottenuto un oro per la forma imitativa e due argenti per le forme dimostrative e con armi.

Una giornata di iniziazione per i nuovi atleti al battesimo del ring e un ottima occasione per incontrare nuovi compagni di allenamento e saldare le vecchie amicizie.

Grazie al Maestro Miolano, organizzatore dell’evento per l’ospitalità.