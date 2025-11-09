La Questura di Savona saluta il Commissario Capo Vito Innamorato: la Squadra Mobile affidata a Graziella Satariano

Savona. La Questura di Savona saluta il Commissario Capo Vito Innamorato, che lascia la città della Torretta e da domani assumerà un nuovo incarico alla Squadra Mobile di Roma.

Innamorato era arrivato a Savona nel 2022, quando aveva 36 anni. Originario di Bari, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, abilitato alla professione forense, ha conseguito il diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro ed il Master universitario di secondo livello in scienze della sicurezza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Inizia la sua carriera in Polizia da Commissario, nel 2017 dove frequenta il 107° corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Al termine del corso, nel 2019 viene assegnato alla Questura di Milano, all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in precedenza è stato Ufficiale addetto di Stato Maggiore nel Compartimento Navale della Guardia di Finanza.

La guida della Squadra Mobile di Savona sarà affidata al Commissario Capo Graziella Satariano.