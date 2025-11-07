La Polisportiva Quiliano prende le distanze dai tesserati del Quiliano&Valleggia coinvolti nella maxi squalifica

Squalifiche e multa al Quiliano&Valleggia per gli insulti minacciosi nei confronti dell’arbitro e sanzionati ieri dal Giudice Sportivo durante i minuti finali della partita di campionato contro il Cisano (qui la notizia).

Il presidente della Polisportiva Quiliano, casa di tutte le squadre del comune, nella persona del presidente Aureliano Pastorelli prende le distanza dal comportamento dei tesserati biancorossoviola. Tra l’altro, per uno dei dirigenti coinvolti, Gian Guido Bondi, si tratta del secondo episodio spiacevole nei confronti di un direttore di gara. Già quattro anni fa contro la Campese il Q&V era stato pesantemente sanzionato.

Il comunicato della Polisportiva Quiliano

La Polisportiva Quiliano si dissocia dal comportamento tenuto dai tesserati del Quiliano&Valleggia durante la partita Quiliano&Valleggia-Cisano chiedendo scusa al DDG Zunino e a tutta la classe arbitrale! Sappiamo bene che è solo grazie a questi ragazzi che si possono svolgere i campionati, ragazzi che per passione e per pochi spiccioli tolgono tempo alle famiglie e ai loro interessi personali. Quiliano ha una grande cultura sportiva e lo dimostrano i numeri.

Condanniamo senza scusanti il comportamento tenuto e ci auguriamo che il settore calcio prenda opportuni provvedimenti verso chi ha tenuto una condotta che non ha niente a che vedere con lo sport.