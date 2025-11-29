La magia del Natale accende Cairo Montenotte: un mese di eventi, emozioni e condivisione

Cairo Montenotte. L’atmosfera natalizia è pronta ad avvolgere come un manto fiabesco la città di Cairo con una girandola di eventi ed iniziative che si susseguiranno per tutto il mese di dicembre fino all’Epifania. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il consorzio “Il Campanile”, la “Pro loco”, l’Unione Polisportiva Bragno, il Ceas, la Consulta giovanile, l’Ordine del Gheppio e le associazioni del territorio è lieta di presentare il ricco calendario di eventi pensato per residenti e visitatori di ogni età, per vivere insieme la magia delle feste all’insegna della tradizione, della cultura e della solidarietà.

Dai mercatini ai concerti, dai presepi artigianali ai momenti dedicati ai più piccoli, ogni iniziativa è stata curata per scaldare i cuori e promuovere lo spirito di comunità che caratterizza questo periodo speciale dell’anno.

L’ouverture è fissata per domenica 30 novembre, con la tradizionale Fiera di Sant’Andrea, l’apertura della pista di pattinaggio “Cairo on ice” e il Christmas street food; nella stessa giornata al Borgo di Ferrania si svolgerà il suggestivo mercatino di Natale e l’accensione del Presepe di Adelasia.

L’atmosfera sarà resa magica dalle luminarie che, con un occhio di riguardo al risparmio energetico, ma senza rinunciare alla bellezza, illumineranno le strade principali e i quartieri, creando un’ambientazione suggestiva. L’albero di Natale, in piazza della Vittoria, simbolo indiscusso delle feste, sarà acceso il 6 dicembre con l’accompagnamento musicale del coro “Holy Heart Gosple Choir”.

Grandi emozioni attendono i più piccoli, ma non solo, con l’installazione della tanto attesa pista di pattinaggio sul ghiaccio e del Magico Villaggio di Babbo Natale. Un’attrazione che promette momenti di svago e divertimento per tutti, con tante attività e sorprese, nel cuore della città.

Non mancheranno i tradizionali mercatini organizzati dalla Pro loco l’8 di dicembre, dove artigiani locali e commercianti proporranno idee regalo uniche, prodotti tipici e delizie gastronomiche. Sarà l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e trovare il dono giusto.

La tradizione rivivrà anche attraverso i presepi artistici, allestiti in vari punti del territorio, da Piazza Savonarola a Ferrania in un percorso che valorizza l’antica arte presepiale.

La colonna sonora delle feste sarà curata da cori natalizi e concerti a tema, che porteranno note di gioia e serenità nelle piazze e nei luoghi di culto, coinvolgendo la cittadinanza in canti e momenti di raccoglimento. Immancabile la tradizionale cassetta di Babbo Natale dove consegnare le letterine in compagnia degli elfi.

“Anche quest’anno, abbiamo lavorato con impegno per organizzare un calendario ricco e coinvolgente di manifestazioni che abbracceranno tutto il periodo delle feste, dal centro alle periferie. Dalle luminarie che accendono le nostre strade, ai mercatini, ai concerti e alle attività per i più piccoli, l’obiettivo è creare un’atmosfera calda e accogliente, capace di richiamare visitatori e far sentire la nostra comunità ancora più unita – commentano il sindaco Paolo Lambertini e l’assessore Caterina Garra – Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questo programma: gli uffici comunali, le associazioni locali, i commercianti e i volontari. La loro passione e collaborazione sono il cuore pulsante delle nostre iniziative”.