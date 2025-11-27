La Dop Economy premia la Liguria: protagonisti Olio Riviera Ligure e Olive Taggiasche

Ponente. Olio Riviera Ligure DOP e le Olive Taggiasche Liguri IGP sono stati protagonisti alla presentazione del rapporto ISMEA–Qualivita 2025, il documento che fotografa il valore e la crescita delle Indicazioni Geografiche italiane.

Le Olive Taggiasche, recentemente riconosciute IGP, hanno ricevuto particolare attenzione da parte delle istituzioni, come esempio di prodotto identitario capace di distinguersi sul mercato e di difendere il proprio legame territoriale.

Anche l’Olio Riviera Ligure DOP è stato valorizzato come modello di filiera certificata, trasparente e radicata nel territorio, capace di generare valore economico e sociale per tutta la regione.

Durante gli interventi del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del Capo Dipartimento MASAF Marco Lupo, del Direttore Generale Qualivita Mauro Rosati e del Dirigente ISMEA Fabio Del Bravo, le Olive Taggiasche sono state richiamate come caso emblematico del valore delle Indicazioni Geografiche e della loro capacità di proteggere e promuovere produzioni uniche.

La DOP Economy cresce e rafforza i territori – Il rapporto 2025 evidenzia una filiera in costante crescita, capace di generare quasi 21 miliardi di euro di valore alla produzione. Una economia reale che vive nei territori, spesso in aree interne, garantendo sostenibilità economica, sociale e ambientale e contribuendo allo sviluppo di modelli agricoli legati all’identità e alla qualità. In questo contesto, l’Olio Riviera Ligure DOP conferma il proprio ruolo come eccellenza riconosciuta e certificata, espressione diretta del paesaggio olivicolo ligure e delle sue cultivar storiche.

Le Olive Taggiasche Liguri IGP: un nuovo capitolo per la Liguria – Le Olive Taggiasche Liguri, recentemente riconosciute come IGP, hanno avuto una forte visibilità nel corso dell’evento. Sono state citate come esempio di produzioni identitarie in grado di difendersi da imitazioni e di distinguersi sul mercato grazie al legame autentico con il territorio.

Il Consorzio di tutela dell’Olio extra vergine di oliva Riviera Ligure DOP e l’Associazione tra i produttori di Olive Taggiasche Liguri hanno sottolineato: “Le DOP e le IGP rappresentano il valore della trasparenza. Sono economie e patrimoni basati su qualità e origine garantite e certificate, strumenti che consentono di difendere e promuovere produzioni autenticamente legate al territorio, come l’Olio Riviera Ligure DOP e le Olive Taggiasche Liguri IGP. Abbiamo gli strumenti per valorizzarci e per contrastare produzioni che sfruttano la reputazione delle nostre eccellenze.”

“Un futuro di identità, tutela e promozione. Per la Liguria, questo momento segna un passaggio strategico: tutela rafforzata, maggiore riconoscibilità, nuove opportunità per produttori e territori, un posizionamento più solido nel panorama nazionale delle IG”.

“Il Consorzio continuerà a lavorare affinché l’Olio Riviera Ligure DOP e le Olive Taggiasche Liguri IGP possano portare sempre più valore alla regione, ai produttori e ai consumatori che cercano autenticità e qualità certificata” concludono.