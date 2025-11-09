  • News24
Altro colpaccio

La Carcarese ci ha preso gusto con le big: dopo il Rivasamba battuta anche la Fezzanese

Sono undici i punti in classifica per i biancorossi di mister Michele Battistel che si sono sbloccati alla grande

Carcarese Vs Vallescrivia

Fezzano. Non è da tutti battere nel giro di una settimane due delle big del campionato come Rivasamba e oggi Fezzanese: la Carcarese ci è riuscita.

Gli uomini di Battistel stendono 3-1 gli spezzini con le reti di Kosiqi, Di Mattia e Chiarlone. Biancorossi a quota undici punti in classifica e con il morale a mille.

Formazioni

Fezzanese: Mazzola, Manfrone, Stradini, Vietina, Aliboni, Salerno, Corrado, Bruccini, Scarlino, Scieuzo, Beccarelli.

Carcarese: Giribaldi, Berruti, Ghirardi, Prato, Di Mattia, Galli, Brovida, Babliuk, Kosiqi, Berretta, Chiarlone. A disposizione: Sciascia, Cancellara, Ferrero, Moretti, Ricci, Bonifacino, Diamanti, Spozio.

 

