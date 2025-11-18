Karate, Full Metal sul podio con tre atleti al campionato nord Italia Fedika

Milano. Domenica 16 novembre si è svolto a Milano il campionato nord Italia Fedika. La Full Metal settore karate era presente, condotta dal direttore tecnico maestro Vincenzo Tripodi, 7° Dan, docente nazionale ASI, coadiuvato dall’istruttore 3° Dan Giuseppe De Francesco.

I loro atleti hanno raggiunto ottimi piazzamenti sul podio tra gli Agonisti: nel kumite (combattimento e Kata) De Francesco Antonino primo nel kata e 2° nel kumite, De Francesco Virginia al 1° posto nel kata, Sirghi Dennis al 4° posto nel kata e 3° nel kumite. Sono saliti sul podio con molto orgoglio dopo tanto lavoro di preparazione.

Oltre 300 i partecipanti all’evento, provenienti dalla Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta. “I nostri atleti del settore karate sono il nostro orgoglio per la nostra società – dice Andrea Grazia, presidente della Full Metal Albenga -. Un grazie è rivolto anche agli altri insegnanti del settore”.