  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Sterzata

Juniores Nazionale, la Cairese cambia: panchina a Bagnasco e Castiglia

Prendono il posto dell'esonerato mister Stefano Gandolfo

Generico ottobre 2025

Ottobre di cambiamenti in casa Cairese. Il club come in prima squadra, da Solari a Floris, ha deciso di provare a dare una sterzata anche alla stagione della Juniores Nazionale cambiando guida tecnica.

Il club ha sollevato dall’incarico mister Stefano Gandolfo e al suo posto ha optato per la coppia Emil Bagnasco, già tecnico delle giovanili gialloblù, e Luca Castiglia, calciatore della prima squadra.

A loro l’arduo compito di traghettare i giovani gialloblù verso la salvezza dopo un inizio di campionato difficile caratterizzato da otto sconfitte in altrettanti match.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.