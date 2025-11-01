Juniores Nazionale, la Cairese cambia: panchina a Bagnasco e Castiglia

Ottobre di cambiamenti in casa Cairese. Il club come in prima squadra, da Solari a Floris, ha deciso di provare a dare una sterzata anche alla stagione della Juniores Nazionale cambiando guida tecnica.

Il club ha sollevato dall’incarico mister Stefano Gandolfo e al suo posto ha optato per la coppia Emil Bagnasco, già tecnico delle giovanili gialloblù, e Luca Castiglia, calciatore della prima squadra.

A loro l’arduo compito di traghettare i giovani gialloblù verso la salvezza dopo un inizio di campionato difficile caratterizzato da otto sconfitte in altrettanti match.