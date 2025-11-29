  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Condizioni

Investito in via Genova a Loano, il 55enne in Rianimazione a Santa Corona in prognosi riservata

A seguito dell'impatto ha riportato diversi traumi gravi

pronto soccorso rianimazione santa corona

Pietra Ligure. E’ ricoverato in prognosi riservata al reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure il 55enne che, ieri sera, è stato vittima di un investimento pedonale a Loano.

L’uomo è stato travolto da un veicolo intorno alle 23 in via Genova.

A seguito dell’impatto ha riportato diversi traumi gravi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e la polizia stradale.

La vittima è stata stabilizzata e trasferita in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate.

Più informazioni
leggi anche
Ambulanza notte generica
Impatto violento
Investimento a Loano, grave un 50enne
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.