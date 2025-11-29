Investito in via Genova a Loano, il 55enne in Rianimazione a Santa Corona in prognosi riservata

Pietra Ligure. E’ ricoverato in prognosi riservata al reparto di rianimazione del Santa Corona di Pietra Ligure il 55enne che, ieri sera, è stato vittima di un investimento pedonale a Loano.
L’uomo è stato travolto da un veicolo intorno alle 23 in via Genova.
A seguito dell’impatto ha riportato diversi traumi gravi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e la polizia stradale.
La vittima è stata stabilizzata e trasferita in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate.
Più informazioni