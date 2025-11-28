  • News24
Impatto violento

Investimento a Loano, grave un 50enne

E' successo intorno alle 23 in via Genova

Ambulanza notte generica

Loano. Un uomo di circa cinquant’anni è stato investito intorno alle 23 in via Genova. L’impatto è stato violentissimo e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.

Ancora frammentarie le prime informazioni. L’uomo, travolto da un veicolo, ha riportato diversi traumi gravi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale e la polizia stradale.

La vittima è stata stabilizzata e trasferita in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.

