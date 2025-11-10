Inverno alle porte, per le strade del savonese pronti gli appalti di sgombero neve e 30 tonnellate di sale

Savona. La stagione invernale è alle porte e nell’entroterra savonese occorre attrezzarsi per le possibili nevicate. Non solo, anche se la dama bianca non dovesse arrivare è necessario trattare la rete stradale con l’antigelo per mettere in sicurezza chi transita. Sono 750 i chilometri di competenza della Provincia di Savona, tratti prevalentemente in collina o montagna che pertanto sono soggetti alle intemperie della stagione fredda.

A Palazzo Nervi sono state espletate le procedure di gara per il servizio di manutenzione invernale sulla rete stradale provinciale per il biennio 2025/2027, per le quali è stato determinato un importo di oltre un milione e seicento mila euro suddivisi in dodici lotti. Nessuna richiesta è stata presentata per quattro lotti, ossia quelli che comprendono i Comuni di Sassello e Urbe, Stella e l’entroterra di Albenga e Laigueglia. Saranno comunque cinque le società aggiudicatrici che si occuperanno dello sgombero neve su tutto il territorio provinciale.

Inoltre sono state acquistate trenta tonnellate di salgemma per il trattamento antighiaccio, che verranno distribuite sulle strade a rischio gelate.

Anche il Comune più grande dell’entroterra, ossia Cairo Montenotte, ha provveduto al rinnovo dell’appalto per i prossimi due anni mettendo a bilancio la previsione di oltre seicento mila euro.

A Carcare, invece, fino al 31 dicembre in caso di precipitazioni nevose sarà incaricata la ditta che nell’ultimo semestre si è occupata anche di verde pubblico, mentre da gennaio il servizio sarà da aggiudicare.