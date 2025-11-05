Interventi strutturali, circolazione ferroviaria sospesa tra Cogoleto e Sestri Ponente nei weekend

Liguria. Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale e Intercity, per la realizzazione di interventi che interessano la linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente nei prossimi due weekend.

Demolizione del viadotto di accesso all’area portuale di Genova Voltri a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per conto di ASPI e, a cura del Comune di Genova, realizzazione di un microtunnel per le tubazioni degli oleodotti interferenti con le opere di adeguamento idraulico sul rio Molinassi sono gli interventi programmati nei prossimi due fine settimana. Contestualmente proseguiranno le attività di realizzazione del sestuplicamento del nodo di Genova e di innalzamento del marciapiede primo binario di Genova Pegli.

Per consentire le attività di cantiere, nei prossimi due fine settimana per l’intera giornata di sabato e domenica 8, 9 15 e 16 novembre, sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia tra le stazioni di Cogoleto e Genova Sestri Ponente con modifiche alla circolazione e limitazioni alla percorrenza dei treni intercity e regionali.

DETTAGLI DELLE MODIFICHE CHE POTRANNO AVVENIRE PRIMA O DOPO L’ORARIO DI AVVIO DEI CANTIERI

Sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia nelle intere giornate di sabato e domenica 8/9 e 15/16 novembre, i treni subiscono le seguenti variazioni:

TRENI REGIONALI

venerdì 7 e 14 novembre, il treno 3041 da Milano Centrale ad Alassio è cancellato tra Genova P. Principe e Alassio e il treno 12480 da Sestri Levante a Savona è cancellato da Genova Sestri Ponente a Savona; è istituito un servizio bus;

sabato 8 e 15 novembre i treni della relazione Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri sono parzialmente cancellati tra Genova Sampierdarena/Genova Sestri Ponente e Genova Voltri

sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni tra il ponente ligure e Genova, Milano o il levante ligure sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona o Cogoleto e il nodo di Genova; è istituito un servizio bus;

Lunedì 10 novembre il treno 12480 da Sestri Levante a Savona e, martedì 11 novembre il 12307 da Savona a Genova Brignole sono cancellati nella tratta Savona – Genova Sestri Ponente; è istituito un servizio bus.

TRENI INTERCITY

Sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni delle relazioni Savona – Torino, Ventimiglia/Savona – Milano e Ventimiglia – Roma sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia/Savona – Genova Piazza Principe e alcuni treni modificano l’orario; è istituito un servizio bus. Inoltre, il treno IC 518 subisce modifiche anche il 7 e il 14 novembre.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.