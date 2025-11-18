Intelligenza artificiale ed educazione. Se ne parlerà a Celle in un incontro pubblico

Celle Ligure. “Intelligenza artificiale ed educazione”. Sarà questo il tema dell’incontro che si svolgerà nei locali del centro Mezzalunga il prossimo giovedì, 20 novembre, per riflettere sulle opportunità e i rischi delle tecnologie digitali superando i pregiudizi tipici della tecnofobia. A parlarne il professor Domingo Paola che si occupa del Laboratorio di Didattica della Matematica, dell’Università di Genova. Appuntamento alle ore 17. “

L’uso sempre più diffuso e pervasivo di sistemi di intelligenza artificiale generativa comporta – spiegano gli organizzatori – un enorme potenziale di liberazione di competenze cognitive e, al tempo stesso, il rischio di alienazione di capacità fondamentali. Si tratta di rischi e opportunità di cui dovremmo essere tutti consapevoli”.

L’incontro a cura di CelleLab2. “Un appuntamento – sottolinea la professoressa Carla Camoirano – con un taglio adatto a tutti, dai diciottenni ai nonni, purché interessati a questioni educative”.