Inseguimento da film: fugge ad un posto di blocco a Ceriale, urta due vetture nella fuga e viene fermato ad Albenga

Ceriale-Albenga. Un vero e proprio inseguimento da film, iniziato a Ceriale, proseguito a Borghetto e concluso poi ad Albenga. È il racconto della mattinata di caos generata da un ragazzo.

Tutto è iniziato a Ceriale, ad un posto di blocco organizzato dalla polizia locale cerialese. Grazie al targa system, gli agenti si sono resi conto dell’arrivo di una vettura priva di assicurazione e hanno fatto segno al conducente di fermarsi.

Lui, un giovane di origine straniera, di tutta risposta ha accelerato dandosi alla fuga in direzione Loano.

La polizia locale è dunque partita all’inseguimento ma, una volta giunto a Borghetto, il ragazzo ha fatto improvvisamente inversione, proseguendo la sua fuga in direzione opposta, verso Albenga.

Durante la sua corsa forsennata sulle strade della Riviera ha anche urtato altre due vetture. La fine della sua fuga è arrivata proprio ad Albenga, nei pressi della caserma Piave, dove è stato raggiunto e fermato dalla polizia locale e da due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Albenga giunte in supporto.

Stando a quanto riferito, il giovane era sprovvisto di patente e altri tipi di documenti: questo, unito all’assenza dell’assicurazione, delinea i motivi che lo hanno spinto alla fuga.

Gli accertamenti e le indagini di rito sono ancora in corso e successivamente saranno comunicati i provvedimenti adottati.