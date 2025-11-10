Infortunio sul lavoro a Spotorno, muratore cade da una mansarda in ristrutturazione: trasportato in ospedale

Spotorno. Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Spotorno, quando un muratore che stava lavorando alla mansarda dell’ultimo piano di una palazzina in ristrutturazione è caduto nel piano sottostante, compiendo un volo di circa 3 metri.

L’incidente si è verificato intorno alle 14 e 45: l’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca di Spotorno e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, il muratore ha riportato alcuni traumi, tuttavia le sue condizioni e il suo quadro clinico non destano particolare preoccupazione.

Restano da appurare i motivi e le cause della rovinosa caduta.