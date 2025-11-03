Indice della criminalità, Savona al 14° posto in Italia. Nella top ten per furti in banca e con strappo, danneggiamenti e lesioni

Provincia Savona. La provincia di Savona è al 14° posto nel ranking della classifica nazionale dell’Indice della Criminalità, redatta da Il Sole 24 ore.

Secondo l’analisi nella nostra provincia si sono verificate 4.288 denunce ogni 100 mila abitanti (dati relativi all’anno 2024). In totale nel corso dell’anno passato sono stati denunciati 11.455 reati, con la media italiana che risulta essere di 22.444.

Per quanto riguarda la nostra provincia rispetto al 2023 sono stati denunciati 87 casi di reato in meno, quindi in controtendenza rispetto all’aumento nazionale (+1.7%). C’è da dire però che la posizione in classifica rimane invariata rispetto all’analisi precedente (per il 2024 e 2025 dunque 14° posto, mentre 13° per il 2023).

Per quanto riguarda la nostra provincia l’apice si è raggiunto del 2018 con ben 12.987 denunce totali.

Nel campo dei furti con strappo il savonese si posiziona al 1o° posto nazionale (lo scorso anno all’undicesima posizione), mentre al 18° posto nei furti con destrezza. Si posiziona al 9° posto invece sia per i danneggiamenti (con 631 denunce su 100mila abitanti) che per le lesioni dolose con 157 denunce su 100 mila abitanti (lo scorso anno occupavamo il settimo posto).

In dodicesima posizione (contro la quindicesima dell’anno precedente) per lo spaccio dei stupefacenti, e al diciassettesimo (contro il diciottesimo dello scorso anno) per le truffe e frodi informatiche con 572 denunce ogni 100mila abitanti.

Ciò che nella provincia di Savona sono aumentate in maniera esponenziale sono le rapine in banca: se per il 2024 (dati riferiti all’anno precedente) eravamo in 91esima posizione con 0 denunce per 100mila abitanti, nel 2024 siamo saliti nella top ten. Occupiamo infatti l’ottava posizione con