Savona. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 14, con due feriti gravi. È successo sulla Sp29 del Cadibona.

Si è trattato di uno scontro tra una moto, che procedeva in direzione Altare, con a bordo due persone, ed un furgone, che stava andando in direzione opposta.

L’impatto è stato molto violento, al punto che uno dei caschi è finito dentro il fiume ed è stato poi recuperato in seguito.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che ad avere la peggio sono state le due persone a bordo della moto: stando a quanto riferito, si tratterebbe di un uomo ed una donna.

guarda tutte le foto 7



L’incidente sulla provinciale del Cadibona

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di due ambulanze, rispettivamente della Croce Oro Mare e Croce Bianca di Savona, e dell’automedica del 118.

Sul luogo dell’accaduto anche la Polstrada per svolgere i rilievi del caso.

Per quanto riguarda i feriti, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto ed essere stati stabilizzati, sono stati entrambi trasportati all’ospedale San Paolo di Savona, in codice rosso.

In seguito al sinistro, come segnala la polizia locale di Savona: “Traffico bloccato via Nazionale Piemonte primo tratto. Prestare attenzione ai segnali degli operatori sul posto. Utilizzare reti viarie alternative“.