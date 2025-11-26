Incidente sul lavoro all’interporto di Vado: un operaio ferito e trasportato in ospedale

Vado Ligure. Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi all’interporto V.I.O. di Vado Ligure.

Per cause ancora da accertare, un operaio, di circa 50 anni, mentre manovrava un muletto avrebbe urtato una colonna all’interno dell’area operativa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, in particolare i militi della Croce Rossa di Vado e l’automedica del 118 di Savona, allertati dalla centrale operativa UOPSAL (Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro).

L’uomo è stato trattato sul posto dai sanitari e in seguito trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’operaio non sarebbe in pericolo di vita.