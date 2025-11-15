Incidente in A6, coinvolti camion e due auto: tratto temporaneamente chiuso

Millesimo. Incidente stradale nel pomeriggio sull’autostrada A6 Savona-Torino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16.45, il conducente di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo di traverso sulla carreggiata. La dinamica del sinistro ha provocato un tamponamento tra le due auto che stavano percorrendo la medesima direzione di marcia.

E’ successo tra Millesimo e Ceva, verso il capoluogo piemontese.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, di un’ambulanza e del 118, oltre che del personale autostradale. Per fortuna il guidatore del mezzo e gli occupanti delle due vetture non hanno riportato ferite o traumi e sono stati curati sul posto dal personale sanitario.

Pesanti i disagi alla circolazione viaria con il tratto momentaneamente chiuso alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati, con lo stesso ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. Completate le operazioni di messa in sicurezza è prevista la riapertura e il ritorno alla normalità.

E per quanto riguarda le previsioni del traffico, per la giornata di domani, domenica 16 novembre, è previsto bollino rosso sulla A10 nella tratta Savona-Genova, tra le ore 10.00 e le 13.00 e tra le 16.00 e le 19.00: bollino giallo in direzione Savona, con un aumento dei tempi di percorrenza, sempre tra le 16.00 e le 19.00.