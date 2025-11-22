Incidente in A10, scontro tra un pullman e un tir: un ferito grave e traffico bloccato

Varazze. Grave incidente in A10 questa mattina (22 novembre), una manciata di minuti dopo le 10.

È successo tra Arenzano e Varazze, in direzione Savona, dove un pullman (una gita organizzata da Brescia a Nizza) si è scontrato con un mezzo pesante, un tir.

Ancora frammentarie le informazioni: secondo le prime notizie ci sarebbe una persona ferita gravemente, una passeggera di 63 anni che era sul pullman, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso con l’elicottero dei vigili del fuoco.

I soccorsi sono ancora in atto ed è possibile che il bilancio si aggravi.

Nel frattempo disagi immediati sulla A10, dove il traffico si è bloccato. Al momento si registrano 5 km di coda, all’altezza del km 20 e 500, all’interno della galleria Terralba.

Tra Arenzano e Varazze, in direzione Savona, si è resa necessaria la chiusura del tratto.

Chiusa anche l’entrata di Arenzano verso Savona. A chi è diretto verso Ventimiglia, si consiglia di uscire ad Arenzano, mentre per coloro che provengono da Genova, si consiglia di anticipare l’uscita a Genova Prà e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Varazze.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

Articolo in aggiornamento