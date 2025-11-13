Incidente a Villanova d’Albenga, scontro auto-moto: 18enne ferito

Villanova d’Albenga. Incidente a Villanova d’Albenga questa mattina in frazione Coasco: è successo questa mattina intorno alle 8.

Secondo quanto riferito, nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto, sulla quale era a bordo un 18enne, e un’auto.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che è rimasto ferito a una gamba.

Il ragazzo, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.