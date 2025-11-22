Incendi, persone bloccate e un incidente stradale: nottata di super lavoro per i vigili del fuoco

Savona. I vigili del fuoco della provincia di Savona sono stati impegnati in diversi interventi di soccorso sul territorio nella notte appena trascorsa.

La squadra della Centrale di Savona è stata chiamata per una serie di operazioni: un’apertura porta, il recupero di persone bloccate in ascensore e, alle 2,40, l’intervento più rilevante della notte per la fuoriuscita di fumo da un appartamento.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno estinto un principio d’incendio che aveva interessato un materasso e alcuni capi d’abbigliamento. Successivamente sono state effettuate le operazioni di smassamento e la ventilazione dei locali. La squadra ha fatto rientro in sede alle 5,20.

Alle 2,30 la squadra dei vigili del fuoco volontari di Sassello è intervenuta nel comune di Urbe, lungo la SP40, per un incidente stradale: un’auto è uscita dalla sede stradale finendo giù da una riva. Il personale ha messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata.

La squadra di volontari di Borghetto Santo Spirito, invece, è stata impegnata all’una in un incendio di materiale di scarto all’interno di un cantiere situato nel comune di Loano.

Nel corso della notte sono stati inoltre effettuati ulteriori interventi di minore entità: il distaccamento di finale ligure è intervenuto a Pietra Ligure per un’apertura porta; la squadra di Cairo a Bormida per un’apertura cancello.