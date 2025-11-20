In Regione il Consiglio dei ragazzi: oltre cento studenti a scuola di democrazia

L’aula consiliare Sandro Pertini, sede del Consiglio regionale della Liguria, si è trasformata in mattinata in un laboratorio di democrazia. Più di cento studenti provenienti da 18 Consigli comunali dei ragazzi delle quattro province liguri – insieme a rappresentanti della scuola ucraina dell’abbazia di Santo Stefano e della International School in Genoa – hanno partecipato alla decima edizione dell’incontro organizzato in collaborazione con Unicef per il 36esimo anniversario della Dichiarazione ONU dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Ad aprire la mattinata è stato il presidente dell’assemblea legislativa, Stefano Balleari, che ha ricordato l’importanza di creare spazi reali per avvicinare i giovani alla vita democratica: “Coltivare la democrazia è un investimento per la comunità. I Consigli comunali dei ragazzi sono un esercizio concreto di cittadinanza attiva e responsabilità”.

Accanto a lui, la presidente del Comitato regionale Unicef Maria Caterina Porcu ha ripercorso il cammino che ha portato all’approvazione della Convenzione ONU del 1989 e alla ratifica italiana nel 1991, sottolineando come i ragazzi siano oggi “titolari di diritti” e protagonisti delle politiche che li riguardano. A ciascuno di loro è stato consegnato il “Passaporto per i diritti” Unicef.

Nel corso della mattinata i giovani amministratori hanno illustrato i progetti messi in campo nei rispettivi Comuni: iniziative per il contrasto al bullismo e alla violenza di genere, attività di tutela dell’ambiente, manutenzione di spazi pubblici, promozione della cultura locale, creazione di aree verdi e piste ciclabili.

Presenti anche diverse autorità regionali: la Garante per l’Infanzia Guia Tanda, che ha definito l’incontro “un momento di emancipazione concreta”, il difensore civico Francesco Cozzi, che ha offerto la propria disponibilità a incontrare i ragazzi nelle scuole, il presidente di Corecom Liguria Manfredi Maglio, che ha illustrato le iniziative per la tutela dei minori nel mondo della comunicazione digitale, e la componente dell’Osservatorio Unicef Liana Maggiano, che ha ricordato il diritto dei bambini a essere informati e ascoltati.

Da parte della Polizia Postale, il dirigente Roberto Surlinelli ha ringraziato gli studenti per l’attenzione dedicata al tema del bullismo, sottolineando come, pur cambiando gli strumenti, “le dinamiche della prevaricazione restino le stesse”.

“La giornata è stata l’occasione per avvicinare bambini e ragazzi alle istituzioni – ha commentato Matteo Campora capogruppo di Vince Liguria-Noi Moderati – permettendo loro di confrontarsi su temi di comunità e cittadinanza attiva insieme ai rappresentanti regionali e ai soggetti coinvolti nella tutela dei minori, tra cui la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, il Difensore civico, il Corecom Liguria e gli esperti della Polizia Postale.”

“È bello – ha continuato Giovanni Boitano capogruppo di Orgoglio Liguria – che venga valorizzato da Regione Liguria l’impegno delle nuove generazioni, investendo in percorsi che rafforzano la consapevolezza civica, il dialogo e il senso di responsabilità. Iniziative come questa dimostrano l’attenzione concreta verso i giovani, considerati non solo destinatari delle politiche future ma protagonisti già oggi della vita delle comunità”.