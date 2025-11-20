Liguria. Una massa d’aria fredda si muove dalla penisola Scandinava e nella giornata di venerdì farà il suoingresso nel bacino del Mediterraneo, approfondendo un minimo di pressione al suolo sulla Costa Azzurra.

Nel suo successivo movimento meridiano convoglierà aria umida sulla Liguria che, unita all’aria fredda in ingresso dalla pianura Padana, potrà favorire precipitazioni nevose fino a quote basse sulle zone più interne della regione nella notte tra venerdì e sabato.

E intanto l’ondata di freddo polare ha già investito il territorio ligure e la Val d’Aveto si è svegliata sotto una coltre di neve.

Al Nord, quindi, la presenza di aria fredda favorirà nevicate a quote collinari, se non fino al fondovalle sulle Alpi, ma attenzione che la neve potrà a tratti far la sua comparsa anche in pianura (mista a pioggia), compreso l’entroterra savonese/genovese entro sera

Seconndo l’ultimo bollettino emesso da Arpal: “Tra venerdì e sabato, dopo avere superato la Pianura Padana, complice un fronte di bassa pressione, il freddo scenderà anche in Liguria, portando con sé una perturbazione che colpirà soprattutto il centro della regione – conferma Federico Buscemi, previsore di Arpal – con una quota neve in calo fino ai 200 di altitudine sui versanti padani del centro ponente”.

E per domenica sera giungeranno gli avamposti di una nuova perturbazione da ovest, che rinnoverà condizioni di maltempo diffuso nel corso di lunedì.

La presenza di aria fredda incastrata sulla Pianura Padana, favorirà ancora una volta nevicate a quote molto basse al Nord, questa volta a tratti in pianura sui settori di Nordovest, oltre che sui fondovalle alpini. Tuttavia, il richiamo di venti più miti di Scirocco e Libeccio determinerà un successivo e progressivo rialzo della stessa quota neve.