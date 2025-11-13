Genova. In Liguria arrivano oltre 100 nuovi carabinieri, che hanno già servizio nelle caserme e nelle stazioni del territorio.

Giovedì mattina nella caserma Vittorio Veneto, sede del comando legione carabinieri Liguria, si è svolta la cerimonia di accoglienza di 95 nuovi carabinieri e di 7 marescialli assegnati all’Arma territoriale ligure. All’evento erano presenti il generale di brigata Claudio Lunardo, i comandanti provinciali di Genova, Savona, Imperia e La Spezia e rappresentanze dei comandanti di compagnia e di stazione.

I giovani carabinieri, provenienti dai corsi 143° e 144° intitolati alla memoria dei carabinieri Domenico Biondi e Lorenzo Gennari, e i nuovi marescialli del 10° corso dedicato al luogotenente Marco Coira, sono giunti in Liguria dopo aver completato la formazione nelle scuole di Reggio Calabria, Campobasso, Iglesias, Velletri e Torino. Da pochi giorni hanno iniziato il loro servizio nei vari reparti della regione.

Particolare attenzione è stata riservata alle località turistiche e ai piccoli centri dell’entroterra, dove l’organico è stato potenziato. A livello provinciale, 52 carabinieri entreranno in servizio a Genova, 21 a Savona, 8 a Imperia e 21 alla Spezia. Circa il 40% dei nuovi arrivati è composto da donne, a conferma dell’impegno dell’Arma nella gestione dei casi di codice rosso e nella tutela delle vittime di violenza.

Durante i corsi i militari hanno conseguito diverse specializzazioni, tra cui la guida sicura e di emergenza, il servizio in centrale operativa, il ruolo di carabiniere di quartiere, l’uso del taser e il corso BLSD per l’utilizzo del defibrillatore.

I neo giunti resteranno in Liguria per almeno otto anni, come previsto dal vincolo di assegnazione. Alla cerimonia ha partecipato anche il governatore della Liguria, Marco Bucci, che ha rivolto un saluto di benvenuto ai giovani militari