“Immagini dall’Avana”, a Vado Ligure incontro pubblico e mostra fotografica con Giorgio Dellacasa

Savona. La Sezione Soci Coop di Vado Ligure, in collaborazione con le associazioni USEI-APS e Italia Cuba, è lieta di invitare la cittadinanza all’incontro pubblico e mostra fotografica intitolato “Immagini dall’Avana”.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà venerdì 21 novembre alle ore 16:00 presso il Punto di Incontro Soci di Vado Ligure, Via Aurelia (sopra il supermercato Penny).

Protagonista della giornata sarà il fotografo Giorgio Dellacasa, noto per la sua capacità di catturare l’anima dei luoghi e dei loro abitanti. Dellacasa guiderà il pubblico attraverso la sua mostra fotografica, offrendo un percorso narrativo e visivo inedito nella capitale cubana.

Le immagini che verranno proiettate non si limitano a ritrarre i celebri edifici coloniali e le auto d’epoca dell’Avana, ma cercano l’intimità e l’emozione dei suoi abitanti. Dellacasa descrive la sua esperienza come un dialogo:

“L’Avana non è solo uno sfondo, è un soggetto vivo. È una città che non si lascia guardare passivamente, ma che “ricambia lo sguardo” chiedendoti di partecipare alla sua storia.”

L’incontro rappresenta un’occasione unica per scoprire i colori, i sorrisi e la resilienza di Cuba attraverso l’obiettivo di un grande interprete della fotografia di reportage.

L’iniziativa è stata promossa grazie alla sinergia tra le realtà locali e nazionali: la Sezione Soci Coop di Vado Ligure per il forte radicamento territoriale e l’impegno sociale, e le associazioni USEI-APS e Italia Cuba per la promozione della cultura e dell’amicizia internazionale.

Al termine della presentazione e del dibattito con l’autore, sarà offerto un refrigerio a tutti i partecipanti, per dare spazio alla socializzazione e alla possibilità di scambiare impressioni e opinioni in un ambiente conviviale.

Per informazioni: info@usei.it oppure chat whatsapp +39 347 570 5473.