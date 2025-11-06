Agg. 17.14. L’imbarcazione in questo momento è trainata dai rimorchiatori verso il porto di porto Vado scortata dalla motovedetta della capitaneria di porto e dalla imbarcazione dei vigili del fuoco del comando di Savona. L’imbarcazione VF di GE ha fatto rientro. L’imbarcazione coinvolta nell’incidente era un Leopard 27 con circa 9000lt di carburante a bordo.

Savona. “C’è un’imbarcazione a fuoco a largo di Bergeggi”. È una delle decine di segnalazioni pervenute negli ultimi minuti ai vigili del fuoco e alla nostra redazione.

Ed è confermato. Dal savonese, infatti, è visibile una densa coltre di fumo nero ad alcune miglia dalla costa, con i soccorritori che sono già stati mobilitati.

Nello specifico, si tratta di un’imbarcazione a vela di 24 metri, a circa 4 miglia al largo. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 14.

A bordo si trovavano cinque persone, tutte messe in salvo sul tender.

guarda tutte le foto 15



Imbarcazione a fuoco al largo di Savona

Verso la zona dell’evento stanno convergendo la motobarca dei vigili del fuoco di Savona, l’unità Gadda del Servizio Nautico del Comando di Genova e l’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi della Guardia Costiera e al rimorchiatore.