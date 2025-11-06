Agg. 17.14. L’imbarcazione in questo momento è trainata dai rimorchiatori verso il porto di porto Vado scortata dalla motovedetta della capitaneria di porto e dalla imbarcazione dei vigili del fuoco del comando di Savona. L’imbarcazione VF di GE ha fatto rientro. L’imbarcazione coinvolta nell’incidente era un Leopard 27 con circa 9000lt di carburante a bordo.
Savona. “C’è un’imbarcazione a fuoco a largo di Bergeggi”. È una delle decine di segnalazioni pervenute negli ultimi minuti ai vigili del fuoco e alla nostra redazione.
Ed è confermato. Dal savonese, infatti, è visibile una densa coltre di fumo nero ad alcune miglia dalla costa, con i soccorritori che sono già stati mobilitati.
Nello specifico, si tratta di un’imbarcazione a vela di 24 metri, a circa 4 miglia al largo. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 14.
A bordo si trovavano cinque persone, tutte messe in salvo sul tender.
Verso la zona dell’evento stanno convergendo la motobarca dei vigili del fuoco di Savona, l’unità Gadda del Servizio Nautico del Comando di Genova e l’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi della Guardia Costiera e al rimorchiatore.