Il weekend delle prime volte scaccia fantasmi e scalfisce certezze tra Serie D, Eccellenza e Promozione

Difese “leggere”. A livello generale, in Eccellenza e Promozione “A” si continuano a segnare tantissimi goal. Il dato che spicca è che tutte le squadre hanno subito più di un goal a partita. E questo porta a un grande affollamento in vetta.

Non è così nel Girone B, ad esempio, dove la Sammargheritese è a +7 sulla seconda, il Vallescrivia, anche – e forse soprattutto – per le sole cinque reti incassate. Stesso discorso per la Serie D, dove guidano le super difese di Vado e Chisola (4 goal incassati in 9 giornate).

Altro elemento che spicca è che una serie di prime volte ha scacciato parecchi fantasmi nel weekend iniziato con la notte di Halloween.

Cairese

Partendo dalla Serie D, alla seconda partita arriva la prima vittoria della Cairese gestione Roberto Floris. Il 2 a 1 in trasferta contro il Derthona dà ossigeno a una squadra che altrimenti sarebbe stata ultima.

Celle Varazze

La prima vittoria ufficiale (quella col Club Milano era stata annullata) del Celle Varazze, 3 a 1, in casa contro la Biellese restituisce alla squadra di Pisano una classifica decisamente più in linea con le prestazioni offerte.

Vado

La prima volta in negativo è per il Vado. La sconfitta numero uno in campionato arriva contro il Ligorna, 1 – 0. Non è ancora tempo per il progetto “fuga”, il Chisola è a -2 e i genovesi sono a -4, ma l’impressione è, guardando ai risultati, che il Vado abbia le carte in regola per dipendere solo da se stesso.

Carcarese

In Eccellenza, arriva il primo hurrà della Carcarese. E che vittoria! Il 2 a 1 al Rivasamba scaccia via le nuvole che, seppur in lontananza, si stavamo formando all’orizzonte per mister Battistel. Come si diceva nell’anteprima, i biancorossi avevano prima di ieri ottenuto un buon numero di pareggi di prestigio ma servivano tre punti per fornire una torta per le tante ciliegine.

San Francesco Loano

Toglie lo zero dalla casella vittorie anche la San Francesco Loano. L’1 a 0 firmato Balla toglie la squadra dall’ultimo posto e inguaia l’Arenzano di mister Cocco, che non vince dalla prima giornata.

Sestrese e Savona

In Promozione, la prima sconfitta della Sestrese, 3 a 2 contro l’Albissole, mostra qualche vulnerabilità della squadra di Valmati, anche se i verdestellati non avrebbero meritato la sconfitta. Un risultato che fa il paio con la prima vittoria in trasferta – almeno dal punto di vista statistico – del Savona. Anche se gli Striscioni si allenano al Picasso e il Legino ha dovuto traslocare per motivi di ordine pubblico.

New Bragno

Infine, in coda alla classifica, il primo successo esterno porta un po’ di serenità al Bragno. I tre punti, arrivati tramite il 2 a 1 al Serra Riccò, mancavano dal debutto in campionato alla formazione di mister Flavio Ferraro.