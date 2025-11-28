Il vescovo Marino in visita pastorale nelle Albisole e a Celle Ligure

Savona. Nei prossimi giorni monsignor Calogero Marino sarà in visita nella zona pastorale Albisole – Stelle. Il tema sarà “Prendi il largo, confidando”, lo stesso del Sinodo della diocesi di Savona-Noli. Si inizierà lunedì 1 dicembre alle ore 21 al Santuario della Madonna della Pace di Albisola Superiore con la preghiera inaugurale. Martedì 2 dicembre dalle 15 il vescovo farà visita agli infermi.

Mercoledì 3 dicembre alle 9:30 presso le Suore di Nostra Signora della Pietà di Albisola Superiore celebrerà la messa. Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 farà ancora visita agli infermi e dalle 18 alle 19 nella Chiesa di Nostra Signora Stella Maris, nella frazione Capo, terrà gli incontri personali con i fedeli.

Giovedì 4 dicembre dalle 18 alle 20 nella Chiesa San Michele Arcangelo in Celle Ligure monsignor Marino incontrerà gli operatori della carità e alle 21 nella frazione Capo parteciperà al Consiglio per gli Affari Economici delle parrocchie di Albisola Superiore. Venerdì 5 dicembre alle 10 sarà in visita alla casa di riposo comunale di Albissola Marina.

Sabato 6 dicembre ancora nella Parrocchia Nostra Signora Stella Maris dalle 9 alle 11 parteciperà all’incontro di zona dei catechisti e dalle 11:30 alle 14:30 a quello delle famiglie. Nella Parrocchia Nostra Signora della Concordia di Albissola Marina dalle 16 alle 17:30 ci saranno gli incontri personali, alle 18 la messa e a seguire l’incontro con i fedeli. Alle 21 in Santa Cecilia il Consiglio Pastorale.

Domenica 7 dicembre alle 10 nella Chiesa Nostra Signora Stella Maris sono in programma la messa e l’incontro con i fedeli. Lunedì 8 dicembre alle 16 ad Albissola Marina monsignor Marino incontrerà le Figlie di Maria Vergine Immacolata. Domenica 14 dicembre dalle 18 alle 20 nella Parrocchia San Matteo Apostolo, nella frazione Luceto di Albisola Superiore, il vescovo incontrerà i giovani dai 18 ai 30 anni. La conclusione della visita pastorale si terrà sabato 20 dicembre alle 20:30 nuovamente al Santuario della Madonna della Pace.