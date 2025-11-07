Il Ventimiglia non molla a Cengio. Oneglio: “Il gioco non è mai mancato, siamo giovani ma con gli attributi”

Il Ventimiglia va sotto due volte ma recupera sempre e, in extremis, ottiene un punto pareggiando 2 a 2 contro il Cengio. Mister Luca Oneglio vede il bicchiere mezzo pieno.

“Abbiamo incontrato una squadra quadrata – commenta -, che sul campo di casa perderà pochi punti. Abbiamo fatto una super prestazione. La dirigenza del Cengio ci ha fatto i complimento. Stiamo lavorando alla grande ed esprimendo un ottimo gioco. Ma gira male perché al primo tiro prendiamo goal. Dobbiamo premiare la reazione perché era da non credere finire in svantaggio dopo il primo tempo che abbiamo disputato”.

“Sull’1 a 1 poi abbiamo preso il 2 a 1 quando sembrava che dovessimo passare noi avanti. Siamo anche rimasti in 10 ma non abbiamo mai mollato. Questa squadra ha gli attributi grossi pur essendo molto giovane. Complimenti a tutti, perché tutti si allenano sempre a mille. I giovani avranno grande futuro in questa società”.

“Quest’anno la prestazione non è mai mancata, neanche quando abbiamo perso punti. Ai punti avremmo meritato di vincere contro Albingaunia e Cengio ma le espulsioni hanno fatto pendere la bilancia”.

“Cercheremo di lavorare sulla ricerca del gioco. Se arriveremo in alto, lo faremo col gioco. Non ci possiamo permettere di calare dell’1% dal punto di vista dell’attenzione. La strada è lunga ma è quella giusta”.