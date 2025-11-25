  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Volto nuovo

Il Vado rinforza il parco portieri: ecco Andrea Boschi

Classe 2006, l'estremo difensore è cresciuto nelle giovanili del Genoa

Generico novembre 2025

Il Vado rinforza il parco portieri. La miglior difesa della Serie D in Italia si assicura infatti le prestazioni di Andrea Boschi. Classe 2006, il nuovo portiere rossoblù è cresciuto con le giovanili del Genoa, prima di passare alla Reggina.

Il comunicato del club:

UFFICIALE: Andrea Boschi è un nuovo portiere rossoblù. Nato nel 2006, arriva dall’esperienza alla Reggina. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, con l’U18 rossoblù conquista il titolo di campione d’Italia nella stagione 2023/24. Benvenuto Andrea!

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.