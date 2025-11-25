Il Vado rinforza il parco portieri: ecco Andrea Boschi

Il Vado rinforza il parco portieri. La miglior difesa della Serie D in Italia si assicura infatti le prestazioni di Andrea Boschi. Classe 2006, il nuovo portiere rossoblù è cresciuto con le giovanili del Genoa, prima di passare alla Reggina.
Il comunicato del club:
UFFICIALE: Andrea Boschi è un nuovo portiere rossoblù. Nato nel 2006, arriva dall’esperienza alla Reggina. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, con l’U18 rossoblù conquista il titolo di campione d’Italia nella stagione 2023/24. Benvenuto Andrea!
